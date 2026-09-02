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Donji grad Kalemegdana tokom dva festivalska dana postao novo mesto za muziku, umetnost, dnevne žurke i druženje za celu porodicu Prvo izdanje Bruncha u parku završeno je tokom vikenda na Donjem gradu Kalemegdana, uz sjajne muzičke nastupe, pozitivnu atmosferu i veliki broj posetilaca koji su uživali u programu na tri bine i čak šest festivalskih zona. Nakon dva dana ispunjena muzikom, umetnošću, dnevnim žurkama, porodičnim sadržajima i druženjem, Brunch u parku uspešno je završio svoje premijerno izdanje i pokazao da je ideja o novom gradskom ritualu koji se konzumira tokom celog dana naišla na odličan prijem publike.

Foto: Vladimir Velickovic/Vladimir Velickovic

Drugi festivalski dan otvorio je Mostar Sevdah Reunion, jedan od najpoznatijih bendova koji neguje sevdah i njegov savremeni izraz. Njihov nastup doneo je na Donji grad posebnu emociju i atmosferu, a publika je uz spoj tradicionalnog sevdaha, blues-a i različitih uticaja balkanske muzike uživala u koncertu koji je bio jedan od upečatljivih trenutaka ovogodišnjeg Bruncha u parku. Posebno emotivan trenutak večeri pripao je bendu S.A.R.S., koji je upravo na Brunchu u parku obeležio 20 godina karijere. Kao iznenađenje, organizatori su bendu uručili rođendansku tortu, a proslava jubileja na sceni pretvorila se u zajednički trenutak benda i publike. Uz njihove dobro poznate hitove S.A.R.S. je još jednom pokazao zašto već dve decenije zauzima posebno mesto na domaćoj muzičkoj sceni.

Foto: Vladimir Velickovic/Vladimir Velickovic

Muzički program drugog dana zatvorio je Marko Louis, čiji je nastup doneo još jedan autorski i umetnički pečat festivalu. Njegov spoj savremenog zvuka, soula, fanka i elemenata tradicionalne muzike savršeno se uklopio u koncept Bruncha u parku, a festival je za Marka Louisa imao i posebno značenje – upravo na Donjem gradu sniman je deo dokumentarnog filma posvećen njegovom životu, muzičkim korenima i odnosu prema stvaralaštvu njegovog oca. I dok se na glavnoj bini tokom dana i večeri smenjivao muzički program, Brunch u parku je svoju publiku okupljao i kroz šest različitih zona, u kojima su se programi odvijali gotovo tokom čitavog dana. Od dnevnih žurki i druženja, preko umetničkih i kreativnih sadržaja, do programa namenjenih najmlađima, festival je ponudio različite načine da se jedan dan provede u parku.

Posebnu pažnju privukao je Art & Mix District, u kojem su svoje radove i kreativne proizvode predstavljali umetnici i autori beogradske scene. Posetioci su mogli da pogledaju i kupe ručno oslikane komade odeće, modne detalje i aksesoare, a festivalski prostor bio je mesto i za modne revije, oslikavanje i tetoviranje, kao i različite beauty i lifestyle sadržaje, uključujući thai masažu.

Foto: Vladimir Velickovic/Vladimir Velickovic

Veliki broj porodica sa decom proveo je gotovo ceo dan u My Family zoni, u kojoj je program bio prilagođen različitim uzrastima i interesovanjima. Deca su mogla da učestvuju u plesnim i muzičkim aktivnostima, kreativnim radionicama, naučnim eksperimentima ali i da se druže sa životinjama. Posebno interesovanje izazvali su sokolari, koji su najmlađima približili svet sokolarstva i predstavili ptice sa kojima rade, kao i dresurni psi – Koki i njegovi drugari – koji su pokazivali trikove i veštine koje su pripremili za publiku. Za dodatnu zabavu bili su zaduženi i mađioničari, koji su tokom dana zabavljali najmlađe.

Sve to bilo je deo ideje sa kojom je Brunch u parku i nastao – da ponudi novi beogradski ritual, događaj koji počinje tokom dana, okuplja različite generacije i omogućava publici da na jednom mestu pronađe muziku, umetnost, zabavu, dobru hranu i sadržaje za celu porodicu. „Želeli smo da Brunch u parku od prvog izdanja bude više od festivala muzike – da postane događaj koji Beograđani prepoznaju kao svoj, mesto na koje dolaze da provedu ceo dan, da se druže, uživaju i pronađu nešto što je baš po njihovoj meri. Nakon prvog izdanja možemo da kažemo da smo veoma zadovoljni reakcijama publike. Posebno nam je drago što smo videli veliki broj porodica sa decom, različite generacije na istom mestu i publiku koja je ostajala tokom celog dana. Verujemo da je Brunch u parku upravo ovim prvim izdanjem napravio dobar temelj da postane tradicionalni beogradski događaj“, poručili su organizatori.

Foto: Vladimir Velickovic/Vladimir Velickovic