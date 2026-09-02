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Glumac Žan-Klod Van Dam je u intervjuu za televiziju "Pink" sumirao utiske prilikom posete Srbiji i učešću na Međunarodnom filmskom festivalu u Nišu, gde je prikazan njegov film "Baštovan". On se dotakao i predsednika Aleksandra Vučića i svog navodnog poslednjeg filma, za koji postoji šansa da snimi upravo u Srbiji.

Na početku razgovora, Van Dam je poredio Srbiju danas i 20 godina ranije, kada je prvi put posetio našu zemlju.

"Velika je razlika. To je kao Kina pre mnogo godina kada sam bio tamo sa ocem i kada je uporedimo sa današnjom Kinom, koja je mnogo napredovala. Napredak Srbije je neverovatan", rekao je Van Dam.

U galeriji pogledajte fotografije Žan-Klod Van Dama u Nišu:

1/12 Vidi galeriju Žan-Klod van Dam stigao u Niš Foto: Stefan Stojanović MONDO

Otkrio je i kakve utiske nosi sa Međunarodnog filmskog festivala u Nišu.

"Znate, bio sam na mnogo festivala kao što je Kan i njihov crveni tepih, a ovde je nešto bilo neverovatno - bio sam toliko impresioniran. Reč je o jednom kilometru crvenog tepiha sa, mislim, 250.000 ljudi, tako su bili srećni što me vide, srećni što vide gospodina Pinka (Željka Mitrovića, prim.aut). To je bilo nešto potpuno nezaboravno i to u najboljem mogućem smislu. I voleo bih da dolazim ovde što je češće moguće i da ohrabrim druge filmske zvezde da dođu ovde jer je to nešto neverovatno. Plus dobrodošlica, gostoprimstvo, smeštaj, prevoz... sve je bilo neverovatno", rekao je Van Dam.

Žan-Klod ne bi imao ništa protiv da snimi neku akcionu komediju u Srbiji.

Foto: Radule Perisic/ATAImages

"Voleo bih. Razgovarao sam sa Pink produkcijom da vidim da li je to moguće, a onda sam imao priliku da vidim njihove filmske setove, studije... Nikad u životu nisam video tako velike setove, jednake onima u SAD, ako ne i ponekad veće u određenim segmentima. Mogao bih reći da su neverovatni", rekao je Van Dam.

Željko Mitrović je istakao da pregovara sa Van Damom oko snimanja njegovog navodnog poslednjeg filma.

Foto: Nenad Matović

"Da, to je naučnofantastični (sci-fi) film, što je odlično. Uključivaće mnogo naučnofantastičnih tema, uključujući dronove, jer su oni danas veoma važni. U filmu ćemo imati dosta toga... neće to biti rat dronova, nego više kao... moraćete da pročitate scenario. Dobra akcija, ali i ljubavna priča između muškarca i žene, i muškarca i sina. Da, biće neverovatno", rekao je Van Dam.

Sa Željkom Mitrovićem je posetio Klinički centar u Nišu, gde se družio sa mališanima koji se leče tamo.

U galeriji pogledajte fotografije posete Željka Mitrovića i Žan-Kloda Van Dama Kliničkom centru Niš:

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović i Žan Klod Van Dam posetili decu obolelu od raka u Nišu Foto: TV PINK Youtube printscreen

"Mislim da to uvek radimo u svakoj zemlji, i bio sam tako srećan kada sam saznao da gospodin Pink, gospodin Željko, voli da pomaže deci, bavi se humanitarnim radom. Radio je veoma naporno od malih nogu. Gospodin Željko je uspeo da zaradi mnogo novca, što je fantastično, ali je dao mnogo svog bogatstva u dobrotvorne svrhe, domovima za nezbrinutu decu, deci koja boluju od raka, i mislim da mu Bog vraća natrag. To je takođe važno", rekao je Van Dam.

Žan-Klod je govorio i o susretu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Pre svega, kada sam došao u njegovu kuću, bio je tako prirodan čovek. Ja sam obukao odelo iz poštovanja, a on je bio u farmerkama, opušten u kući, čekao nas je. Veoma tih čovek, čovek koji ima sposobnost da povezuje ljude. Ne znam kakav je njegov odnos sa velikim nacijama, ali ako gospodin Aleksandar, gospodin predsednik, ima način da to uradi, on će biti pravi izbor. Recimo, sa zemljama poput Kine ili Amerike ili svim velikim zemljama... ne znam ovo, nisam političar, ali on je sposoban da uradi nešto veoma posebno za tako malu, ali veliku zemlju. Njegovo srce je veoma veliko, ali bi on želeo da se broj stanovnika poveća, pa se trenutno pronalazi način da se broj stanovnika Srbije poveća za njenu dobrobit", rekao je Van Dam.

Foto: Kurir.rs/M.S.

Na pitanje da li će posetiti Srbiju tokom trajanja specijalizovane izložbe EXPO 2027 u Beogradu, Žan-Klod je rekao sledeće:

"Da, biću. Biću tamo sa svojim licem", rekao je Van Dam.

Za kraj, Žan-Klod je imao i sledeću poruku.

"Još jedna stvar. Srbijo, volim vas. Gospodine predsedniče, moje poštovanje za vašu dobrodošlicu. I gospodine Željko, gospodine Pink, hvala vam puno. I svim ljudima u Srbiji - puno ljubavi, hvala vam puno, hvala vam puno", rekao je Van Dam.

Video: Žan Klod Van Dam se obratio publici u Nišu i Srbima