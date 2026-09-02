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Niški filmski festival, koji se ovih dana održava, ponovo je privukao pažnju javnosti, ali ovog puta zbog načina na koji se dele ulaznice. Organizatori manifestacije koja se održava pod sloganom "Više od igre" najavljivali dolazak velikog broja glumaca i veliko interesovanje publike. Međutim, na otvaranje je došlo dvadesetak od najvljenih 120.

Posebnu pažnju izazvale su tvrdnje da su karte za festival rasprodate i da više nema slobodnih mesta.

Viktor Savić deli besplatne karte Foto: Instagram

Međutim, na zvaničnom Instagram profilu festivala pojavio se stori u kojem Viktor Savić deli besplatne karte za projekcije, što je otvorilo pitanje kako je moguće da se ulaznice besplatno dele ako je festival prethodno proglašen rasprodatim.

Ukoliko su zaista sve ulaznice bile rasprodate, ostaje nejasno zbog čega je organizovana podela besplatnih karata i kome su one bile namenjene.

Niška publika decenijama dolazi na Filmske susrete zbog filma, glumaca i neposrednog susreta sa umetnicima. I sada umesto jedinstvenog slavlja glumačke profesije, Niš je podeljen. Umesto zajedničke manifestacije koju tradicionalno organizuju Grad Niš i Udruženje filmskih glumaca Srbije (UFGS), ove godine imamo dva odvojena festivala - Međunarodni filmski festival Niš i Niški filmski festival.

Video: Žan-Klod Van Dam na Međunarodnom filmskom festivalu Niš