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Na svečanosti povodom 150 godina od bitke na Adrovcu, u prisustvu državnih zvaničnika, ministar kulture Nikola Selaković i predstavnik predsednika Ruske Federacije za međunarodnu kulturnu saradnju Mihail Švidkoj otkrili su u manastiru Svetog Romana Đuniskog spomenik pukovniku grofu Nikolaju Nikolajeviču Rajevskom.

Foto: Ministarstvo Kulture

Uoči otkrivanja spomenika, Selaković je na Svečanoj akademiji istakao da visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve dodeljeno Ministarstvu kulture i Gramata kojom je lično blagosloven ne predstavljaju samo priznanje, već svečani zavet i povelju koja obavezuje na trajnu brigu o svetinjama.

"U ovom činu sadržana je moralna, a ne administrativna odgovornost, jer čuvanje Adrovca i Svetog Romana za instituciju kulture više nije samo zakonski posao, već dug časti i unutrašnji moralni imperativ. Sa ovog istorijskog mesta jasno poručujemo da stojimo kao dosledni naslednici slavnih predaka. Svesni smo privilegije što uživamo teško stečenu slobodu, ali i uzvišene dužnosti da tu vrednost nepokolebljivo branimo", poručio je Selaković.

Ministar je naglasio da ova generacija mora da brine da se veličanstveno nasleđe ratničke hrabrosti zauvek zaštiti od zaborava, pružajući sopstveni doprinos i neprestano se ugledajući na besmrtni podvig adrovačkih ratnika, a da današnjim svečanim zajedničkim sabranjem naš narod potvrđuje odanost zajedničkom pamćenju i trajno uzima pod okrilje sećanje na njihovu besmrtnu žrtvu.

"Otkrivanje spomenika pukovniku Rajevskom u porti manastira Svetog Romana predstavlja zvanični čin odavanja počasti ruskom vojniku. Uz postojeće, decenijama čuvano spomen-obeležje, ovaj spomenik ostaje trajni materijalni dokaz zajedničke istorije i vekovnog savezništva srpskog i ruskog naroda. Istorijske pouke Adrovca i Svetog Romana jasno govore da se država ne gradi samo zakonima, već negovanjem vrednosti koje prevazilaze jedan ljudski vek. Sloboda, odanost otadžbini i solidarnost među bratskim narodima jesu temelji na kojima počiva i savremena Srbija. Negovanjem kulture pamćenja kroz konkretna dela osigurava se da buduće generacije odrastaju sa svešću o visokoj ceni kojom je plaćena nezavisnost", rekao je Selaković.

Foto: Ministarstvo Kulture

Govoreći o značaju obeležavanja veka i po od bitke na Adrovcu, Selaković je poručio da ona podseća na visoku cenu obnove moderne srpske državnosti i slobode i da istorija ovog bojišta svedoči o sukobu sa daleko nadmoćnijim neprijateljem, kao i da su, u trenutku kada naša otadžbina nije imala vojnu snagu da sama zaustavi veliku ofanzivu, ruski dobrovoljci pritekli u pomoć i zajedno sa srpskim vojnicima pružili nadljudski otpor.

"Iz te zajedničke žrtve na ovim brdima nastala je trajna istorijska spona između srpskog i ruskog naroda koja nadilazi ishod same bitke i ostaje upisana u temelje naše nacionalne sudbine. Sabrani na Svečanoj akademiji, u uzvišenoj tišini nakon molitvenih glasova Svete liturgije, delimo trenutak najdubljeg poštovanja prema junacima čiji su podvizi zauvek upisani u naše nacionalno sećanje", poručio je Selaković.

Ministar je ukazao da dolazak hiljada ruskih dobrovoljaca u tadašnju Kneževinu Srbiju, predvođenih znamenitim generalom Mihailom Černjajevim, ostaje jedinstven primer istinske požrtvovanosti u modernoj evropskoj istoriji i da su, na poziv bratskog naroda koji se suočio sa daleko nadmoćnijom silom, ruski oficiri, lekari, vojnici i kozaci došli vođeni unutrašnjim duhovnim pozivom.

"Srpsko-ruski odnosi nisu kovani za diplomatskim stolovima, već su učvršćeni upravo ovde, na bojištima Adrovca, gde je zajednička prolivena krv postala zalog za vekovno prijateljstvo dva naroda", pojasnio je Selaković.

Pogledajte kako je bilo na obeležavanju

1/14 Vidi galeriju Otvaranje spomenika Rajevskom Foto: Ministarstvo Kulture

Ministar je napomenuo da veličinu vojničke odgovornosti i snagu ruskog dobrovoljačkog duha najsvetlije potvrđuje besmrtni lik pukovnika Nikolaja Rajevskog, čiji su herojski podvig i ratnička sudbina inspirisali i velikog Lava Nikolajeviča Tolstoja da u remek-delu svetske književnosti, romanu "Ana Karenjina", ovekoveči pukovnika Rajevskog u liku grofa Vronskog kao večni simbol ruskog dobrovoljca, čime je žrtva adrovačkih ratnika utkana u same vrhove svetske književnosti.

Selaković je zahvalio Eparhiji niškoj, Opštini Aleksinac, Ruskom domu u Beogradu, prisutnim diplomatskim predstavnicima i svima koji su pomogli da obeležavanje velike godišnjice protekne u punom sjaju, uz želju da uspomena na srpske i ruske junake ostane trajno nadahnuće za izgradnju mirne, kulturno bogate, ponosne i snažne Srbije.

U okviru svečanosti služen je pomen postradalim vojskovođama i vojnicima u Adrovačkoj bici i položeni su venci na grob pukovnika grofa Nikolaja Nikolajeviča Rajevskog, a ministar Selaković je pre Svečane akademije i otkrivanja spomenika u Đunisu prisustvovao u Gornjem Adrovcu Svetoj arhijerejskoj liturgiji povodom obeležavanja 150 godina od bitke na Adrovcu.

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