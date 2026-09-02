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Ekskluzivni kartonski boks-set sadrži šest tematskih zbirki priča Ive Andrića, posebno osmišljen za ljubitelje njegovog dela, a i onih koji će to tek postati. Ova jedinstvena zbirka našeg nobelovca sadrži Beogradske priče, Turske priče, Sarajevske priče, Priče o selu, Priče o osobenjacima i malim ljudima i Priče o moru.

Od 1920. pa sve do kraja života, tokom više od pola veka neprekidnog stvaralaštva, Ivo Andrić je iza sebe ostavio preko sto priča - korpus dovoljno snažan da svaka od njih zasluženo stoji u antologijama svetske pripovetke. Kao majstor kratke proze, on pripada retkom krugu velikana čija se dela iznova čitaju sa istim uzbuđenjem, gotovo u jednom dahu, a što vreme više prolazi, to Andrićev izraz deluje sve savremenije.

Foto: Laguna

Bilo da li piše o bosanskim Muslimanima, Turcima ili Jevrejima, o ženama, varošima ili fratrima, o neobičnim ljudima koje je sreo ili izmaštao u Sarajevu, Višegradu ili Beogradu, Andrić se služi neodoljivom ironijom i prepoznatljivim, autentičnim stilom koji čitaoca iznova, kako je sam umeo da kaže, "iznenadi nečim poznatim".

Ovu jedinstvenu zbirku možete pronaći u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima čitalaca, onlajn knjižari delfi.rs i na sajtu laguna.rs, navodi se u saopštenju za medije.

Bonus video: Tihomir Stanić o seriji o Andriću