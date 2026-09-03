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Posle uspešne međunarodne karijere i rada na brojnim inostranim projektima, rediteljka Sandra Mitrović prvi put se našla iza kamere jedne domaće televizijske serije "Ljuljaj me nežno", dramedija predstavljena nedavno na Filmskom festivalu u Herceg Novom, novi je adut Superstara i Telekoma Srbija. Već u prvoj epizodi autori gledaoce uvode u napetu priču otkrivajući da glavnoj junakinji, koju igra Tamara Krcunović, po dolasku u Crnu Goru preti hapšenje. Jedina nada je vizitkarta advokata, ali će se ispostaviti da upravo taj čovek predstavlja razlog zbog kog je pobegla iz zemlje.

Foto: Nemanja Miščević/promo



- Želeli smo da odmah stvorimo tenziju i da publiku uvedemo u njen unutrašnji lavirint. Bilo nam je važno da od prvog kadra požele da saznaju šta se zaista dogodilo - kaže Mitrovićeva za Kurir.

Iako iza sebe ima bogato iskustvo na međunarodnim produkcijama, priznaje da je u početku imala dilemu da li da prihvati rad na domaćoj dramediji.

- Nisam ranije radila ovakav žanr i želela sam da proverim sebe. Poziv su mi uputili Tamara Krcunović i Miloš Avramović, a pomislila sam - ako se ne usudim sada, kada ću? Danas mi je veoma drago što sam prihvatila ovaj izazov.

Foto: Nemanja Miščević/promo



Serija je snimana na dve lokacije, pa je i rediteljski posao bio podeljen s Neviom Marasovićem. Sandra Mitrović režirala je kompletan deo radnje koji se odvija u Crnoj Gori, dok je drugi reditelj bio zadužen za beogradske scene i flešbek sekvence.

- Vizuelno su to dva potpuno različita sveta. Beogradske scene imaju drugačiji ritam i estetiku, dok je primorje donelo posebnu atmosferu i emociju. Na kraju smo ispričali više ljudskih priča s junakinjom koju pratimo na njenom putu sazrevanja - objašnjava rediteljka.

Foto: Nemanja Miščević, Telekom Srbija



Posebno ističe da je lik koji tumači Tamara Krcunović drugačiji od ženskih junakinja na koje je domaća publika navikla:

- Ona nije ni idealizovana ni osuđena. To je žena koja i u zrelim godinama pravi emotivne greške, ali je posmatramo s razumevanjem i empatijom. Želeli smo da publika navija za nju uprkos svim njenim manama.

Kako se snimala serija "Ljuljaj me nežno"

1/6 Vidi galeriju Serija Ljuljaj me nežno Foto: Nemanja Miščević, Telekom Srbija

Najveći izazov tokom snimanja predstavljale su scene na otvorenom moru u Herceg Novom.

- Snimanje na brodovima je organizaciona noćna mora. Kamera je na jednom brodu, glumci na drugom, more stalno menja uslove i sve mora da se prilagođava u hodu. U Plavoj špilji i na nemirnom moru bilo je izuzetno teško raditi. Teodori Dragićević je u jednom trenutku čak i pozlilo od višesatnog ljuljanja na usidrenom brodu. To su bili fizički najzahtevniji dani snimanja - iskrena je Sandra.

Rediteljka otkriva da je neposredno pre ovog projekta bila u Saudijskoj Arabiji pripremajući veliku televizijsku produkciju, koja na kraju nije realizovana.

- Dva meseca smo radili pripreme u pustinji, a onda je projekat otkazan. Profesionalno i emotivno to nije lako prihvatiti, ali takve stvari su sastavni deo ovog posla.

Foto: Nemanja Miščević



Uprkos tome, nova velika prilika nije dugo čekala. Mitrovićeva trenutno režira dve epizode američke serije "Robin Hud", koju za produkcijske kuće Lionsgate i MGM snimaju neka od najvećih glumačkih imena današnjice.

- Američki sistem rada mi veoma odgovara i u njemu se najbolje snalazim. Ipak, upravo mi je "Ljuljaj me nežno" donela dragoceno iskustvo. Na "Robin Hudu" radim od maja do decembra, a u glumačkoj ekipi su Koni Nilsen, Šon Bin, Džejmi Kempbel Bouer i mnogi drugi. Raditi ovakvu epohu u tako velikom produkcijskom sistemu predstavlja izuzetan profesionalni izazov - ističe Mitrovićeva.

Foto: Aleksandar Letić



Iako publika već godinama očekuje njen nov autorski film, Sandra priznaje da ga televizijski projekti stalno odlažu.

- Moj novi novi film nema veze s dolaskom Van Dama u Srbiju (smeh). Svaki put kad krenemo u konkretnu realizaciju filma, pojavi se nova serija koju ne mogu da odbijem. Danas televizijske serije više nisu usputna stanica u karijeri reditelja. Dostigle su nivo na kojem mogu da budu ravnopravne igranom filmu - zaključuje rediteljka koja je osvojila srca publike sa svojim prvencem "Komedija na tri sprata".

Foto: Nemanja Miščević, Telekom Srbija



Glumačka iznenađenja: Jezdić je sjajan u komediji

Govoreći o glumačkim ostvarenjima u seriji "Ljuljaj me nežno", Sandra posebno izdvaja Teodoru Dragićević i Nenada Jezdića.

- Teodora je za mene bila pravo otkrovenje. Njen lik raste iz epizode u epizodu i publiku će sigurno iznenaditi. Nenad Jezdić je, s druge strane, pokazao koliko je sjajan i u romantičnoj komediji, žanru u kojem ga retko gledamo. S Tamarom Krcunović ostvario je izuzetnu glumačku hemiju i upravo njih dvoje nose emotivno srce cele serije - otkriva rediteljka.

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