"Novi film je na čekanju, radim na novoj sezoni Robina Huda" Sandra Mitrović o režiji svoje prve srpske serije "Ljuljaj me nežno"
Posle uspešne međunarodne karijere i rada na brojnim inostranim projektima, rediteljka Sandra Mitrović prvi put se našla iza kamere jedne domaće televizijske serije "Ljuljaj me nežno", dramedija predstavljena nedavno na Filmskom festivalu u Herceg Novom, novi je adut Superstara i Telekoma Srbija. Već u prvoj epizodi autori gledaoce uvode u napetu priču otkrivajući da glavnoj junakinji, koju igra Tamara Krcunović, po dolasku u Crnu Goru preti hapšenje. Jedina nada je vizitkarta advokata, ali će se ispostaviti da upravo taj čovek predstavlja razlog zbog kog je pobegla iz zemlje.
- Želeli smo da odmah stvorimo tenziju i da publiku uvedemo u njen unutrašnji lavirint. Bilo nam je važno da od prvog kadra požele da saznaju šta se zaista dogodilo - kaže Mitrovićeva za Kurir.
Iako iza sebe ima bogato iskustvo na međunarodnim produkcijama, priznaje da je u početku imala dilemu da li da prihvati rad na domaćoj dramediji.
- Nisam ranije radila ovakav žanr i želela sam da proverim sebe. Poziv su mi uputili Tamara Krcunović i Miloš Avramović, a pomislila sam - ako se ne usudim sada, kada ću? Danas mi je veoma drago što sam prihvatila ovaj izazov.
Serija je snimana na dve lokacije, pa je i rediteljski posao bio podeljen s Neviom Marasovićem. Sandra Mitrović režirala je kompletan deo radnje koji se odvija u Crnoj Gori, dok je drugi reditelj bio zadužen za beogradske scene i flešbek sekvence.
- Vizuelno su to dva potpuno različita sveta. Beogradske scene imaju drugačiji ritam i estetiku, dok je primorje donelo posebnu atmosferu i emociju. Na kraju smo ispričali više ljudskih priča s junakinjom koju pratimo na njenom putu sazrevanja - objašnjava rediteljka.
Posebno ističe da je lik koji tumači Tamara Krcunović drugačiji od ženskih junakinja na koje je domaća publika navikla:
- Ona nije ni idealizovana ni osuđena. To je žena koja i u zrelim godinama pravi emotivne greške, ali je posmatramo s razumevanjem i empatijom. Želeli smo da publika navija za nju uprkos svim njenim manama.
Kako se snimala serija "Ljuljaj me nežno"
Najveći izazov tokom snimanja predstavljale su scene na otvorenom moru u Herceg Novom.
- Snimanje na brodovima je organizaciona noćna mora. Kamera je na jednom brodu, glumci na drugom, more stalno menja uslove i sve mora da se prilagođava u hodu. U Plavoj špilji i na nemirnom moru bilo je izuzetno teško raditi. Teodori Dragićević je u jednom trenutku čak i pozlilo od višesatnog ljuljanja na usidrenom brodu. To su bili fizički najzahtevniji dani snimanja - iskrena je Sandra.
Rediteljka otkriva da je neposredno pre ovog projekta bila u Saudijskoj Arabiji pripremajući veliku televizijsku produkciju, koja na kraju nije realizovana.
- Dva meseca smo radili pripreme u pustinji, a onda je projekat otkazan. Profesionalno i emotivno to nije lako prihvatiti, ali takve stvari su sastavni deo ovog posla.
Uprkos tome, nova velika prilika nije dugo čekala. Mitrovićeva trenutno režira dve epizode američke serije "Robin Hud", koju za produkcijske kuće Lionsgate i MGM snimaju neka od najvećih glumačkih imena današnjice.
- Američki sistem rada mi veoma odgovara i u njemu se najbolje snalazim. Ipak, upravo mi je "Ljuljaj me nežno" donela dragoceno iskustvo. Na "Robin Hudu" radim od maja do decembra, a u glumačkoj ekipi su Koni Nilsen, Šon Bin, Džejmi Kempbel Bouer i mnogi drugi. Raditi ovakvu epohu u tako velikom produkcijskom sistemu predstavlja izuzetan profesionalni izazov - ističe Mitrovićeva.
Iako publika već godinama očekuje njen nov autorski film, Sandra priznaje da ga televizijski projekti stalno odlažu.
- Moj novi novi film nema veze s dolaskom Van Dama u Srbiju (smeh). Svaki put kad krenemo u konkretnu realizaciju filma, pojavi se nova serija koju ne mogu da odbijem. Danas televizijske serije više nisu usputna stanica u karijeri reditelja. Dostigle su nivo na kojem mogu da budu ravnopravne igranom filmu - zaključuje rediteljka koja je osvojila srca publike sa svojim prvencem "Komedija na tri sprata".
Glumačka iznenađenja: Jezdić je sjajan u komediji
Govoreći o glumačkim ostvarenjima u seriji "Ljuljaj me nežno", Sandra posebno izdvaja Teodoru Dragićević i Nenada Jezdića.
- Teodora je za mene bila pravo otkrovenje. Njen lik raste iz epizode u epizodu i publiku će sigurno iznenaditi. Nenad Jezdić je, s druge strane, pokazao koliko je sjajan i u romantičnoj komediji, žanru u kojem ga retko gledamo. S Tamarom Krcunović ostvario je izuzetnu glumačku hemiju i upravo njih dvoje nose emotivno srce cele serije - otkriva rediteljka.
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