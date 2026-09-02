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Ovogodišnji filmski maraton počinje Filmskim festivalom u Veneciji, koji će od 2. septembra pretvoriti mirno ostrvo Lido u živahni centar svetske kinematografije.

Venecija prva otvara vrata filmskoj eliti

Na severoistok Italije stižu brojne holivudske zvezde, a glamurozni dolasci na festival tradicionalno počinju već na venecijanskim kanalima i to često brodovima.

Ove godine očekuju se Kejt i Runi Mara, Robert Patinson, Penelope Kruz, Havijer Bardem i brojna druga poznata imena.

Dok budu uživali u čuvenoj atmosferi Venecije, ispijali Aperol špric i pratili festivalska dešavanja, njihove misli biće usmerene i ka prestižnom Zlatnom lavu, glavnoj nagradi festivala.

Crveni tepih je spreman za doček najvećih zvezda festivala:

1/5 Vidi galeriju 83. Venecija film festival Foto: Starpix / A. Tuma / AFP / Profimedia

Crveni tepih spreman za dolazak zvezda

Posebna pažnja posvećena je crvenom tepihu i mestima predviđenim za brojne fotografe koji će pokušati da zabeleže prve dolaske svetskih filmskih zvezda.

Uređuje se i sam prostor Palaco del Činema, koji se nalazi u okviru hotela Ekselsior, gde će se okupiti brojni glumci, reditelji i gosti festivala.

Venecija će tako još jednom postati centar svetske kinematografije, a narednih dana pažnja javnosti biće usmerena na filmove, crveni tepih i poznate ličnosti koje će prodefilovati festivalom.

Čast srpske kinematografije brane tri filma

Filmski festival u Veneciji, popularna Mostra, otvvara film "Ink" reditelja Denija Bojla. Čast srpske kinematografije brane tri filma, a "Do kraja dana" rediteljke Jelene Maksimović imaće svetsku premijeru 10. septembra u 17 časova u sali Darsena. Film je uvršten u zvanični takmičarski program "Horizonti", posvećen savremenim autorskim tendencijama i novim filmskim poetikama, i jedan je od 18 dugometražnih naslova koji će se ove godine takmičiti u ovoj selekciji.

Svetske premijere u Italiji imaće i "Balkanika" (reditelj Nikola Sorčineli), italijansko-srpska koprodukcija, u potpunosti snimljena u Srbiji, premijerno se prikazuje u takmičarskom programu "Dani autora". Glavnu ulogu u filmu tumači italijanska zvezda Matilda de Anđelis. U istoj selekciji biće prikazano i novo ostvarenje Borisa Hadžije "Sadim svoju ruku u vrt" (I Plant My Hand in the Garden), ostvaren u korežiji sa iranskom autorkom Hodom Taheri.