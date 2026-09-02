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Na radost miliona fanova širom sveta objavljen je novi trejler za seriju "Hari Poter", pružajući publici još jedan pogled na potpuno novu televizijsku verziju čarobnjačkog sveta koji je godinama osvajao publiku.

U ulozi Harija Potera pojavljuje se debitant Dominik Meklaflin, koji tumači 11-godišnjeg čarobnjaka kojeg je u filmskoj franšizi proslavio Danijel Radklif. Alaster Staut i Arabela Stanton igraju njegove najbolje prijatelje, Rona Vizlija i Hermionu Grejndžer.

Dominik Meklaflin kao Hari Poter Foto: Warner Bros

Novi učenici stižu u Hogvorts

Trejler prikazuje Harija, Rona i Hermionu tokom dolaska u Hogvorts, školu za veštičarenje i čarobnjaštvo, kao i čuvenu ceremoniju razvrstavanja učenika. Svo troje završavaju u domu Grifindor, gde počinje njihovo veliko prijateljstvo i niz avantura.

Hari upoznaje profesore i osoblje Hogvortsa, među kojima su Albus Dambldor, Severus Snejp, Minerva Mekgonagal i Rubeus Hagrid. Istovremeno počinje da pohađa časove magije, uključujući herbologiju i pravljenje napitaka, a okušava se i u letenju i čuvenom sportu kvidiču.

1/13 Vidi galeriju Serija Hari Poter Foto: Warner Bros

Misterija Kamena mudrosti

Jedan od centralnih delova priče biće i misterija Kamena mudrosti, poznatog kao Kamen mudraca u američkoj verziji. Hari, Ron i Hermiona odlučuju da istraže tajnu koja se krije iza misterioznog kamena, što ih uvlači u niz opasnih situacija. U trejleru se mogu videti i scene u kojima se suočavaju sa čuvenim planinskim trolom u toaletu Hogvortsa, učestvuju u napetoj partiji šaha i koriste plašt nevidljivosti i Ogledalo Erised.

HBO ekranizuje svih sedam knjiga

Nova serija predstavlja jedan od najvećih televizijskih projekata HBO-a. Plan je da svih sedam knjiga Dž. K. Rouling bude adaptirano kroz sedam sezona. Prva sezona imaće osam epizoda i biće zasnovana na prvoj knjizi, "Hari Poter i Kamen mudrosti", odnosno "Hari Poter i Kamen mudraca" u američkom izdanju. Premijera je najavljena za Božić.

HBO je još u maju potvrdio i drugu sezonu, koja će biti zasnovana na drugoj knjizi, "Hari Poter i Dvorana tajni". Nova postava čuvenih profesora

U seriji će se pojaviti i brojni iskusni glumci.

Džon Litgou igra Albusa Dambldora, direktora Hogvortsa, dok će Dženet Mektir tumačiti profesorku Mekgonagal. Papa Esijedu igra profesora Snejpa, Nik Frost je Hagrid, Luk Talon igra profesora Kvirila, a Pol Vajthaus Argusa Filča.

U glumačkoj postavi su i Bertij Karvel kao Kornelijus Fadž i Džoni Flin kao Lusijus Melfoj.