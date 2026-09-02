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Američki glumac, reditelj i producent Džordž Kluni dobio je Zlatnog lava za životno delo na svečanom otvaranju 83. Filmskog festivala u Veneciji, u znak priznanja za izuzetan doprinos svetskoj kinematografiji.

Prestižna nagrada uručena mu je tokom ceremonije otvaranja, čime j

Foto: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

e odata počast njegovoj višedecenijskoj karijeri, tokom koje je ostvario brojne zapažene uloge i uspehe kao glumac, reditelj i producent.

Džordž Kluni bio je zvezda otvaranja Filmskog festivala u Veneciji:

1/6 Vidi galeriju Džordž Kluni dobio Zlatnog lava na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

„Živimo u vremenu kada nam ljudi na vlasti i ljudi sa najviše novca govore da se plašimo jedni drugih“, rekao je Džordž Kluni večeras tokom ceremonije otvaranja Filmskog festivala u Veneciji i dodao:. „Ali mi znamo bolje od toga, zar ne? Jer nas istorija uči lekciji. Prvi ljudi koje autoritarci pokušavaju da uguše nisu političari. To su novinari koji postavljaju pitanja, to su umetnici koji odbijaju jednostavne odgovore, filmski stvaraoci, pisci, glumci i muzičari koji insistiraju na tome da neko koga nikada niste upoznali zaslužuje vašu empatiju

Kluni tvrdi da su „priče uvek opasne za ljude koji ih prodaju u strahu“ i da „ljudi koji se plaše knjiga, muzike i priča nikada nisu heroji u istoriji“.

Džordž i Amal Kluni u Veneciji Foto: D'Alberto/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zaključio je: „Dakle, da, filmovi ne zaustavljaju ratove, ne smanjuju inflaciju, ne nameštaju izbore. Ali rade nešto izvanredno. Podsećaju nas da stranac nikada nije stranac... ako i dalje možemo da sedimo zajedno u mraku i brinemo o ljudima koje nikada nismo sreli, mislim da ćemo biti dobro.“

Retrospektiva njegovih uloga je počela i završilase klipom iz filma „Džej Keli“, gde njegov lik filmske zvezde dobija izmišljenu nagradu za karijeru na jednom italijanskom festivalu. Nagradu mu je uručila njegova koleginica iz filma "Džej Keli" Laura Dern koja je rekla:

„On je čovek najdublje vrste humanosti i integriteta, čovek koji živi za služenje i istinu, i unutar toga mora da priča priče... priče koje gledaju na zaštitu naših sloboda i pozivanje drugih na odgovornost. Oh, i sve dok se bavi tim stvarima... slučajno je najbolji prijatelj kojeg ste ikada mogli imati i najduhovitija osoba koju ste ikada mogli da upoznate. I, da, najzgodniji. I, da, dva puta je proglašen za najseksepilnijeg muškarca na svetu. Dva puta!".

(Kurir.rs/Žena)