Slušaj vest

10. jubilarni PAFF – Pančevo film festival, međunarodni takmičarski festival dugometražnog i kratkometražnog filma, održava se od 23. do 27. septembra na više lokacija u Pančevu. Tokom pet festivalskih dana biće prikazano približno četrdeset kratkih i dugometražnih filmova, uz brojne razgovore i prateće programe. Ulaz na sve programe je slobodan.

10. Pančevo film festival biće otvoren u sredu, 23. septembra u 20 časova u Dvorani KC Pančeva novim filmom hrvatskog reditelja Zvonimira Jurića, Male stvari, koji će ovom prilikom imati i svoju srpsku premijeru. Ovaj igrani film prati sudbinu sestara Anice i Irene, koje jednog zimskog vikenda, zajedno s Irenino dvoje dece, dolaze na ostrvo kako bi posetile oca i brata Ivana, ćutljivog samotnjaka. Povod okupljanju je očeva odluka o prodaji porodične zemlje. Zatvoreni u trošnoj porodičnoj kući, članovi porodice prisiljeni su da se suoče s potisnutim odnosima i teškim odlukama, dok će jedno od njih morati da podnese najveću žrtvu.

Kadar iz filma Yugo ide u Ameriku Foto: foto PAFF

10. jubilarni PAFF zatvara Yugo ide u Ameriku Filipa Grujića i Alekse Borkovića. U ovom dokumentarcu četvoro milenijalaca rođenih devedesetih godina u SR Jugoslaviji odlaze na putovanje duž SAD-a u jugu – starom jugoslovenskom automobilu proglašenom za najgori automobil u istoriji SAD-a. Putuju kroz 24 savezne države od Njujorka do Los Anđelesa da pronađu odgovor na pitanje: šta to znači biti najgori? Tokom putovanja upoznaju ljude koji su radili na uvozu juga 80-ih, današnje jugofanatike, Amerikance i emigrante iz postjugoslovenskih zemalja, ali upoznaju i svoju ličnu istoriju i na koji način je neodvojiva od juga.

Aron Sekelj, reditelj i glavni selektor festivala, je povodom jubilarnog izdanja izjavio: „PAFF je festival koji iznova i iznova uspeva da se digne iz pepela i pronađe i privuče k sebi ljude koji razumeju i veruju u vrednost koju on ima u kulturnom životu, kako Pančeva, tako i cele zemlje i regiona, pa samim tim ideja i misija festivala uspeva da opstane i da se razvija uprkos svim, nažalost neminovnim, problemima i preprekama. Nastavljajući u skladu sa vizijom koja krasi festival još od prvog izdanja, program ovogodišnjeg jubilarnog PAFF-a donosi filmove iz svih krajeva sveta i publici predstavlja autorke i autore unikatnog, inovativnog i beskompromisnog izraza, čija dela čine neka od najzanimljivijih i najupečatljivih ostvarenja u prethodne dve godine i koja vraćaju veru u filmsku umetnost i njenu moć da zadivi, ispuni i pokrene gledaoca.”

Kadar iz filma Yugo ide u Ameriku Foto: foto PAFF

Filmski program obuhvata igrane i dokumentarne filmove, eksperimentalne radove i filmske eseje, kao i ostvarenja različite dužine – od kratkog i srednjeg do dugog metra. Filmovi su raspoređeni u četiri programske celine, najvećim delom biće prvi put prikazani u Srbiji, a ulaz na sve festivalske programe je besplatan.

Dve takmičarske selekcije čine okosnicu festivala. U glavnoj takmičarskoj selekciji Svetionici o najboljem filmu odlučuje žiri profesionalaca iz sveta filma, koji dodeljuje istoimenu festivalsku nagradu – Svetionik. Filmovi prikazani u ovoj selekciji imaće svoje srpske premijere na 10. Pančevo Film Festivalu.

Takmičarska selekcija kratkog filma Rani radovi posvećena je mladim autorima. O dobitniku nagrade Dimnjak odlučuje Mladi žiri srednjoškolaca i filmskih entuzijasta. Uz mentorsku podršku profesionalaca iz sveta filma, članovi žirija razgovaraće o različitim aspektima filmskog stvaralaštva i odlučivati ne samo o najboljem filmu, već i o nagradama za režiju, scenario, fotografiju, montažu, mušku i žensku ulogu.

Kadar iz filma Male stvari Foto: foto PAFF

Selekcija Pafforama namenjena je najširoj bioskopskoj publici i donosi presek festivalskih i autorskih filmova koji su obeležili tekuću i prethodnu sezonu. O najboljem filmu ove selekcije odlučivaće publika svojim glasovima. Revijalna i autorska selekcija Svetla budućnost posvećena je reditelju koji još nije snimio dugometražni film, a kroz izbor filmova i prateći program predstavlja njegov dosadašnji rad i autorski razvoj.

Pančevo Film Festival od 2014. godine organizuju filmski radnici i radnici u kulturi iz Pančeva i okoline, okupljeni oko udruženja Pančevački filmski festival. Jedan od važnih ciljeva festivala jeste stvaranje i razvoj nove filmske publike – publike koja će imati priliku da upozna drugačije oblike i poetike savremenog filma, ali i da ih doživi u neposrednom kontaktu sa autorima. Ideja festivala nije samo da predstavi filmove već i da stvori prostor za razgovor o njima – u bioskopu, sa autorima i publikom.

10. Pančevo Film Festival realizuje se u partnerstvu saKulturnim centrom Pančeva, a festival su podržali Grad Pančevo, Fondacija Hartefakt, Delegacija EU u Srbiji, Evropska kuća, Austrijski kulturni forum, Ambasada Švajcarske u Beogradu i drugi prijatelji manifestacije.

Više o programu uskoro na sajtu pancevofilmfestival.rs i društvenim mrežama festivala.

(Kurir.rs)

VIDEO: Niški filmski festival otvoren pesmom "Ajde selo da selimo"