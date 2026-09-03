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Prve nastupe u novoj sezoni 26/27 Beogradska filharmonija posvećuje bebama. Koncerti se održavaju od 7 – 9. septembra, od 11 i 12. 30, a ulaznice su u prodaji od 3. septembra na filharmonijskoj blagajni kao i onlajn.

Koncerti za bebe Foto: Marko Djokovic/Copyright: 2024. by Marko Djokovic. All rights reserved.

Najpopularniji program orkestra ulazi u svoju devetu sezonu. Do sada je najslađa publika pokazala da bezrezervno uživa u muzici Betovena, Čajkovskog, Štrausa i Bramsa... Iz sezone u sezonu, Filharmonija za njih priprema novi repertoar, a sada je red došao na kompozicije Volfganga Amadeusa Mocarta – najvećeg čuda od deteta u istoriji muzike.

Koncerti za bebe Foto: Marko Djokovic/Copyright: 2024. by Marko Djokovic. All rights reserved.

Na programu u trajanju od 30 minuta, Beogradska filharmonija će mališane od 0 – 2 godine, upoznati sa nekim od Mocartovih najpoznatijih melodija: čuvenom uvertirom za operu Figarova ženidba, Malom noćnom muzikom i Divertimentom.

Tokom sezone 26/27 Beogradska filharmonija će prirediti nekoliko ciklusa za bebe. Naredni termini su zakazani od 9 do 13. novembra, od 26 do 29. aprila i od 14 do 18. juna.

(Kurir.rs)

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