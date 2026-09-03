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Ljubitelji serije „Radio Mileva neće još dugo čekati na povratak omiljenih junaka. Čak 40 novih epizoda popularne domaće komedije počeće da se emituje 19. oktobra na Prvom programu RTS-a.

Datum povratka serije otkrio je Marko Novaković, vršilac dužnosti urednika Dramskog i domaćeg serijskog programa RTS-a. On je najavio da će publika nove dogodovštine Mileve i njenih komšija pratiti gotovo do kraja godine, ali je istovremeno nagovestio da bi ovo mogao da bude i poslednji veliki ciklus premijernih epizoda.

Olga Odanović u seriji Radio Mileva
Olga Odanović u seriji Radio Mileva Foto: Promo

– To su negde, u ovom trenutku, možemo kazati poslednje premijerne epizode, mada će ih biti 40, tako da će gledaoci moći da uživaju u „Radio Milevi“, bogami, skoro do kraja ove kalendarske godine – rekao je Novaković.

Novi zapleti u Rankeovoj 12

Serija predvođena Olgom Odanović već šest godina okuplja publiku različitih generacija. U središtu priče nalaze se Mileva, njena ćerka Natalija i unuka Sonja, tri generacije porodice Majstorović koje žive pod istim krovom. Njihova svakodnevica neprestano se prepliće sa životima živopisnih stanara zgrade u Rankeovoj 12.

Pogledajte u galeriji još kadrova iz serije:

Olga Odanović u seriji "Radio Mileva" Foto: RTS promo, Promo RTS

Prethodni ciklus završen je dramatičnim trenutkom u kojem su stanari saznali da investitor namerava da sruši njihovu zgradu. Udruženi ispred svog doma, odlučili su da mu se suprotstave, a nastavak priče doneće odgovor na pitanje šta ih očekuje nakon te borbe.

Glumica Olga Odanović ranije je potvrdila da je zgrada spasena, ali i najavila povratak pojedinih likova koje je publika već imala priliku da upozna. Najavila je i posebno iznenađenje kojim je, kako je rekla, cela ekipa veoma zadovoljna.

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