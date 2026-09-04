da li ste znali

da li ste znali

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Nikola Simić u prvim epizodama, a potom Vlastimir Đuza Stojiljković – lik Aleksandra Leke Ljutića jedan je od retkih u domaćim serijama kojeg su, bez objašnjenja u radnji, igrala dvojica velikih glumaca.

To, međutim, nije jedina zanimljivost koja prati seriju „Stižu dolari“. Tokom dve sezone menjali su se iznosi nasledstva, prezimena pojedinih junaka, pa čak i detalji iz njihovih porodičnih priča.

Foto: Printscreen/RTS

Serija je premijerno prikazivana od 2004. do 2006. godine, a svih 50 epizoda nastalo je prema scenariju Siniše i Ljiljane Pavić. Priča o milionima koji stižu iz Amerike, umesto sreće, među junake donosi svađe, pohlepu i niz komičnih situacija. Zahvaljujući brojnim reprizama, publika je dobila priliku da zapazi i detalje koji su joj tokom prvog emitovanja možda promakli.

Zašto je Nikola Simić napustio seriju?

Foto: PrinScreen/Youtube

Aleksandra Ljutića, oca Nenada, Peše, Živane i Jelene, u početku je igrao Nikola Simić. Glumac je, prema medijskim navodima, napustio seriju zbog drugog televizijskog angažmana, pa ga je u nastavku zamenio Vlastimir Đuza Stojiljković.

Autori ovu promenu nisu posebno objašnjavali. Leka Ljutić jednostavno se pojavio sa drugim licem, dok su njegovo ime, karakter i mesto u porodici ostali isti.

Porodica promenila prezime između dve sezone

Pažljivim gledaocima nije promakla ni promena prezimena porodice koju čine Sredoje, Nevenka i Marina. Junaci koje su igrali Petar Kralj, Mirjana Karanović i Tijana Čurović u prvoj sezoni prezivali su se Krstić.

Foto: Printscreen/RTS

U drugoj sezoni postali su Stojiljkovići, iako se u njihovim životima nije dogodila promena koja bi to mogla da objasni.

Milioni nisu ostali isti

Zabune je bilo i oko Gorčilovog ogromnog bogatstva. Kada sastavlja testament, sudija navodi da njegova celokupna zaostavština vredi 21 milion i 340.000 dolara. U kasnijim epizodama, međutim, govori se o 22 miliona dolara.

Foto: Printscreen/RTS

Menjao se i iznos novca koji Gorčilo duguje Aleksandru Ljutiću. Leka u prvoj sezoni tvrdi da je reč o tačno 2.600.222 dolara, dok se kasnije pominje suma od 2.670.000 dolara.

Ima li Gušter ćerku ili nema decu?

Jedna od uočljivijih nelogičnosti vezana je za Laku Jovanovića Guštera, kojeg je maestralno igrao Danilo Lazović.

Kada Maznić dolazi da mu uruči rešenje o rušenju, upoznaje ćerku Gušterove supruge. Međutim, tokom kasnije partije pokera sa Gorčilom, Gušter kaže da on i njegova žena nemaju decu, zbog čega Bojka doživljava kao sina.

Danilo Lazović u seriji Stižu dolari Foto: Printscreen/Youtube

Ni policijski poručnik Jovović nije uvek bio siguran kako se Gušter preziva. Tokom razgovora u stanici obratio mu se sa „gospodine Jankoviću“, iako je njegovo prezime Jovanović.

Sudija Biljana dobila pogrešne inicijale

Greška se potkrala i u 49. epizodi, kada policajac odvodi Bojka i Gordanu na razgovor jer su se vozili ukradenim automobilom sudije Sokolović.

Foto: Printscreen/RTS

Poručnik tada objašnjava da je vlasnica vozila otkrivena zahvaljujući inicijalima „S. S.“. Ipak, sudija se zove Biljana Sokolović, pa bi ispravni inicijali bili „B. S.“.

Gušter je bio poslednja uloga Danila Lazovića

Uloga Lake Jovanovića Guštera bila je poslednja u bogatoj karijeri Danila Lazovića. Glumac je preminuo 25. marta 2006. godine, tokom snimanja serije, u 55. godini.

Foto: Printscreen/RTS

Gušter nakon njegove smrti nije odmah nestao iz priče. Lik je ostao prisutan koliko je to već snimljeni materijal dozvoljavao, zbog čega je njegovo pojavljivanje u završnici bilo ograničeno.

Veliki deo serije snimljen je u Vrnjačkoj Banji, dok su pojedine scene nastajale u Beogradu i na Fruškoj gori. Prepoznatljiva kuća u kojoj su živeli Nenad i Živana nalazi se upravo u Vrnjačkoj Banji, a u njenom prostoru danas je restoran.

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