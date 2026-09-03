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Posle gotovo tri decenije, jedna od najvoljenijih filmskih priča o sestrinskoj ljubavi, magiji i porodičnim tajnama dobija svoj dugo iščekivani nastavak. „Praktična magija 2“ vraća na veliko platno Sandru Bulok i Nikol Kidman u ulogama sestara Ovens, donoseći novu avanturu ispunjenu čarolijama, humorom, porodičnim tajnama i nepredvidivim obrtima. Film stiže u bioskope 9.9. u distribuciji BLITZ filma.

Film Praktična magija 2
Foto: Blitz Film

Sestre Sali i Džilijan Ovens ponovo se suočavaju sa prokletstvom koje generacijama prati njihovu porodicu. Kada se drevna sila vrati snažnija nego ikada, moraće da udruže svoje moći i prizovu svu snagu svojih predaka kako bi zaštitile porodicu i jednom zauvek prekinule začarani krug. Jer u svetu Ovensovih – svaka čarolija ima svoju cenu.

Praktična magija 2
Foto: Blitz Film

Nastavak kultnog hita iz 1998. godine vraća publiku u čudesni svet u kojem su ljubav, porodica i sestrinska povezanost jače od svake kletve. Uz raskošnu produkciju, magiju, humor i nezaboravne likove, „Praktična magija 2“ u režiji Suzan Bir, donosi savršenu kombinaciju fantazije i komedije za sve generacije publike koja je zavolela original, ali i za novu publiku spremnu da otkrije svet sestara Ovens.

Praktična magija 2
Foto: Blitz Film

Ovoga puta priča se širi i na novu generaciju porodice Ovens. Sali je majka dve ćerke, Kajli (Džoi King) i Antonije (Mejzi Vilijams), kojima nije otkrila istinu o njihovom poreklu i magičnim moćima koje nose u sebi. Dok Sali veruje da ih na taj način štiti, Džilijan smatra da je došlo vreme da devojke saznaju ko su zapravo.

U magični svet Ovensovih vraćaju se i dobro poznate tetke Frani i Džet, koje ponovo igraju Stokard Čening i Dajan Vist, pa nastavak gotovo tri decenije kasnije ponovo okuplja različite generacije žena ove neobične porodice.

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Međunarodni filmski festival u Nišu Izvor: Kurir