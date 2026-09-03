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Miroslav Bijelić preminuo je 3. septembra 2010. godine u Beogradu, u 73. godini života. Iza sebe je ostavio bogatu pozorišnu, televizijsku i filmsku zaostavštinu, ali i glas koji mnogi i danas prepoznaju iz omiljenih serija i crtanih filmova.

Ostvario je niz uloga u serijama i filmovima, a publika ga je zapamtila po ulozi Mirka Pavlovića i seriji Bolji život.

Foto: RTS Printscreen

Za razliku od mnogih kolega, glumac Miroslav Bijelić gotovo nikada nije punio naslovne strane privatnim životom. Kolege su ga opisivale kao mirnog, obrazovanog i staloženog čoveka, što se često osećalo i u likovima koje je igrao. Njegov zaštitni znak postali su upravo tihi autoritet i smirenost kojom je osvajao publiku.

Pored glume, negovao je i ljubav prema pisanju. Još od mladosti objavljivao je tekstove i priloge, a 2005. godine objavio je knjigu "Trag vremena", posvećenu starom Beogradu i Čukarici, beležeći priče običnih ljudi i nestajućeg gradskog duha.

Bijelić je bio veoma angažovan u sinhronizaciji crtanih filmova, a među najpoznatijim ostvarenjima bilo je pozajmljivanje glasa robotu Soundwave u serijalu Transformersi. Radio je i na drugim animiranim projektima, kao i na radijskim emisijama i televizijskim programima.

Foto: RTS Printscreen

Glumu je diplomirao 1961.g. na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Debitovao je u pozorištu "Sterija" u Vršcu. Zatim prelazi u Savremeno pozorište i obnovljeno Beogradsko dramsko pozorište u kome je jedno vreme vršio dužnosti upravnika. Bavio se aktivnostima u staleškim organizacijama i društvenom životu. Igrao je u više televizijskih emisija, drama i serija.