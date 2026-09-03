Slušaj vest

Nacionalni festival filma i televizije - NAFFIT 2026 biće održan od 3. do 6. septembra na Zlatiboru, a brojna imena iz sveta filma danas su došli na omiljenu srpsku planinu. Među njima je i Jakov Petrović sin Dragana Petrovića Peleta i Olge Odanović.

Filmski i televizijski producent Jakov Petrović je na funkciji v.d. direktora Filmskog centra Srbije od jeseni 2025. godine. Sada je gost festivala koji večeras ima svečano otvaranje.

Nikome nije promaklo to koliko Jakov neopisivo liči na svog oca, te da izgleda kao da mu je mlađi brat. Mlađeg Petrovića retko viđamo u javnosti te je ovo bila jedna od prilika kada je posetio važan festival.

Lav Pajkić i Jakov Petrović Foto: Privatna arhiva

Jakov Petrović je filmski i televizijski producent rođen 1988. godine u Beogradu gde je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu na Katedri za filmsku i TV produkciju, nakon čega je upisao postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Tokom studija i nakon njih usavršavao se na međunarodnim programima European Summer Film School, gde je radio sa mentorom rediteljem Milčom Mančevskim, kao i na Evropskoj letnjoj umetničkoj školi Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Foto: Printscreen

Šta nas očekuje na NAFFIT 2026

Uz četiri dana projekcija, razgovora, susreta i festivalskih programa posvećenih domaćoj kinematografiji, televiziji i stvaraocima koji su obeležili srpsku audiovizuelnu scenu. Festival je zamišljen kao godišnje mesto susreta i vrednovanja najznačajnijih ostvarenja nastalih u srpskom filmu i televiziji između dva izdanja.

Foto: NAFFIT promo



Posebnost festivala je u tome što domaću kinematografiju posmatra u celini. U izbor za festivalska priznanja ulaze filmovi i serije premijerno prikazani između dva festivala, a nagrade se dodeljuju za različite segmente njihovog nastanka. NAFFIT tako prepoznaje ne samo glumce, reditelje i scenariste, već i brojne profesije koje stoje iza svakog filmskog i televizijskog dela.