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Nacionalni festival filma i televizije – NAFFIT 2026 počeo je večeras na Zlatiboru, a jedna od najznačajnijih svečanosti na otvaranju bilo je uručenje nagrade za životno delo direktoru fotografije Radoslavu Vladiću. Priznanje mu je uručio ministar kulture Nikola Selaković.

Foto: Kurir

Vladić iza sebe ima jednu od najbogatijih karijera u domaćoj kinematografiji. Rođen je 1952. godine u Beogradu, završio je Školu za dizajn, a potom i Fakultet dramskih umetnosti, odsek Filmska i televizijska kamera. Profesionalnim snimanjem bavi se od 1970. godine, a tokom karijere potpisao je fotografiju na više od 1.500 filmskih i televizijskih dela različitih žanrova.

Kao direktor fotografije radio je na više od 50 dugometražnih igranih filmova, među kojima su „Variola vera“, „Lepota poroka“, „Na putu za Katangu“, „Boj na Kosovu“, „Braća po materi“, „Vreme čuda“, „Tito i ja“, „Ubistvo sa predumišljajem“ i „Turneja“. Za svoj rad dobio je veliki broj domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima i Veliku zlatnu arenu u Puli.

Posebno mesto u njegovom opusu zauzima eksperimentalni film. Njegovo ostvarenje „Kuća“ uvršteno je u arhiv Muzeja moderne umetnosti u Njujorku, u program posvećen evropskoj avangardnoj kinematografiji, što je u svom govoru istakao ministar Nikola Selaković.

Foto: Kurir

Vladić je član Evropske filmske akademije, a godinama je svoje znanje prenosio novim generacijama kao profesor filmske i televizijske kamere i estetike filmske slike.

Primajući nagradu na Zlatiboru, Vladić nije zaboravio ljude sa kojima je decenijama stvarao filmsku sliku. U svom obraćanju posebno je istakao značaj saradnika:

"Prirodno je osvrnuti se unazad i podsetiti se ko je sve pomagao u snimanju i ko je sve doprineo konačnoj slici. To su, na prvom mestu, scenografi i kostimografi, kao najvažniji saradnici direktora fotografije, bez kojih ne bi bilo dobre slike.“

00:53 Vladic o nagradi za zivotno delo Izvor: Kurir

Zahvalio je i tehničkim ekipama – rasvetljivačima, scenskim majstorima i svima iz sektora kamere – naglasivši da ovo priznanje ne doživljava samo kao ličnu nagradu.

„Svi su oni doprineli ovoj nagradi i dobroj slici koju sam snimao. Zato im veliko hvala; ovo priznanje svakako delom pripada i njima, a ne samo meni“, poručio je Vladić.

Na kraju govora zahvalio je publici što je u velikom broju došla na otvaranje festivala i što, kako je rekao, „voli film“, a svoje obraćanje završio je zdravicom: "Živeli!“

Pogledajte ko su gosti na festivala

1/22 Vidi galeriju NAFFIT 2026 Foto: Kurir

Otvaranje NAFFIT okupilo je brojne predstavnike domaće kinematografije, a crvenim tepihom na Zlatiboru prošetali su glumci Hadži Petar Božović, Miroslav Lekić, Dragan Petrović Pele, Iva Štrljić, Nikola Pejaković i brojni drugi umetnici i gosti festivala.