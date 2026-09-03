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Novi film oskarovca Martina Mekdonea "Wild Horse Nine" doživeo je trijumf na 83. Filmskom festivalu u Veneciji, gde je nakon svetske premijere ispraćen ovacijama koje su trajale gotovo 15 minuta.

Publika u čuvenoj dvorani Sala Grande nagradila je film dugim aplauzom, a među prisutnima su bili i glavni glumci Džon Malkovič, Sem Rokvel, Stiv Bušemi i Parker Pozi, koji su zajedno sa rediteljem izašli pred publiku.

Rokvel ostao bez reči, Malkovič dobio gromoglasan aplauz

Tokom projekcije salom su se često čuli smeh i aplauzi, a oduševljenje nije splasnulo ni kada su se svetla upalila.

Među onima koji su aplaudirali bili su i Mekdoneova partnerka Fibi Voler-Bridž, kao i glumica Lesli Bib, partnerka Sema Rokvela.

Posebno snažne ovacije dobili su upravo Rokvel i Malkovič, dok je Rokvel u jednom trenutku, gledajući publiku, samo izgovorio: "Vau".

Film je već osvojio i kritičare, koji su ga pohvalili nakon jutarnjih novinarskih projekcija i konferencije za medije.

Foto: RUNE HELLESTAD / UPI / Profimedia

Džon Malkovič (72) otkrio da ne planira penziju:

Legendarni glumac Džon Malkovič poručio je da ni u 72. godini nema nameru da uspori, uprkos tome što se za njegovu ulogu u novom filmu "Wild Horse Nine" već govori da bi mogla da ga odvede u trku za Oskara. Govoreći na Filmskom festivalu u Veneciji, gde je film doživeo svetsku premijeru, Malkovič je rekao da ga ljubav prema glumi nije napustila ni posle više od pola veka karijere.

Na pitanje šta želi da radi u narednim godinama, glumac je dao jasan odgovor.

"Što se tiče onoga što želim da radim – nastaviću. Ceo život radim ono što volim i planiram da nastavim da radim isto."

Dodao je da o odlasku u penziju uopšte ne razmišlja.

"Ne planiram da se penzionišem, jer mislim da će me penzionisati kada za to dođe vreme. To mi deluje kao prirodan tok stvari."

Foto: RUNE HELLESTAD / UPI / Profimedia

Priča smeštena uoči krvavog puča u Čileu

Radnja filma odvija se neposredno pre vojnog puča u Čileu 1973. godine, kada je srušena vlast predsednika Salvadora Aljendea.

Džon Malkovič i Sem Rokvel igraju agente CIA Krisa i Lija, koje njihov nadređeni M. Dž. (Stiv Bušemi) šalje iz Santjaga na Uskršnje ostrvo. Dok se dugogodišnji partneri suočavaju sa mračnim tajnama iz prošlosti i sadašnjim zaverama, Krisovo neočekivano prijateljstvo sa dvoje buntovnih studenata, koje igraju Marijana di Đirolamo i Ailin Salas, potpuno menja tok njihove misije. U filmu se pojavljuje i muzičar Tom Vejts.

Na konferenciji za medije mnogi novinari predviđali su da bi "Wild Horse Nine" mogao da bude jedan od glavnih kandidata u predstojećoj sezoni filmskih nagrada.

Džon Malkovič, međutim, nije želeo da govori o mogućim Oskarima.

"Nikada se ne osećam u konkurenciji sa kolegama jer uglavnom volim ono što rade."

Dodao je da mu je mnogo važnije da film pronađe svoju publiku.

"Najlepše je kada film dobije pažnju. Ovaj film ima izvanredne glumce, odlično je napisan i sjajno režiran, i to mi je najvažnije."

Film "Wild Horse Nine", prvi Mekdoneov dugometražni projekat posle četiri godine pauze, u bioskope stiže 6. novembra 2026. godine u distribuciji kompanije Searchlight Pictures.