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Proslavljena nemačka glumica Nastasja Kinski, najveća je inostrana zvezda ovogodišnjeg Nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT), koji je počeo na Zlatiboru.

Po dolasku na Zlatibor, Kinski se susrela sa ministrom kulture Nikolom Selakovićem i direktorom festivala, rediteljem Predragom Gagom Antonijevićem. Susret je protekao u srdačnoj atmosferi, a bilo je reči i o njihovoj ranijoj saradnji na filmu "Spasitelj".

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Foto: Kurir

Nastasja Kinski je u ovom ostvarenju iz 1998. godine igrala jednu od epizodnih uloga, dok je film režirao Predrag Gaga Antonijević. Ratna drama sa Denisom Kvejdom u glavnoj ulozi prikazana je na brojnim međunarodnim festivalima i smatra se jednim od najznačajnijih filmova Antonijevićeve karijere.

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Foto: Božidar Živanović

Dolazak Nastasje Kinski jedan je od najznačajnijih događaja ovogodišnjeg NAFFIT, koji je na Zlatiboru okupio brojne filmske autore, glumce i stvaraoce iz zemlje i inostranstva. Tokom festivala očekuje se njeno učešće u zvaničnim festivalskim programima i susreti sa publikom.

Susret posle toliko godina

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Nastasija Kinski stigla na Zlatibor Izvor: Kurir

 Ona, podsetimo, pre nekoliko godina bila u Beogradu, kao gošća Festa. Nemačkoj glumici je tada uručen Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke. 

- Vera u ljude je nešto najdragocenije, da imaš one koji veruju u tebe i nekog u koga ti veruješ. To nam daje snagu i nadu da se mogu desiti neke dobre stvari. Ova nagrada ste takođe vi, moja publika. Želim da zahvalim i mojim rediteljima Romanu Polanskom, Vimu Vendersu, Volfgangu Petersenu i svima ostalima i, konačno, mojoj mami - poručila je tom prilikom Kinski.

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Video: Nikola Selaković govori o Ivi Andriću na italijanskom jeziku

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Nikola Selaković govor o Ivi Andriću na italijanskom jeziku Izvor: Kurir televizija