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Film Martina Makdone "Wild Horse Nine" nagrađen je sinoć na 83. Filmskom festivalu u Veneciji ovacijama publike, a kritičari prognoziraju da se ovom ostvarenju smeši i Oskar. Isto govore i za glavnog glumca Džona Malkoviča koji je do sada dva puta bio nominovan za nagradu Američke akademije filmskih umetnosti i nauka.

"Wild Horse Nine", nova komedija Martina Makdone sa Džonom Malkovičem, Semom Rokvelom i Parker Pouzi u glavnim ulogama, zaradila je sinoć nakon premijere 13-minutne ovacije na Filmskom festivalu u Veneciji.

Džon Malkovič Foto: MLA / AGF / Sipa Press / Profimedia

Džon Malkovič se borio da ne zaplače usled takvih reakcije publike u dvorani Sala Grande. Poznat po ulogama likova koji kriju emocije iza cinizma i hladnokrvnosti, slavni glumac bio je vidno potresen i suznih očiju dok je sa kolegama delio duge zagrljaje. Bilo je tu i smeha, prave lavine emocija koje su se smenjivale nakon premijere.

Film prati dva oficira CIA koje igraju Malkovič i Rokvel, a koji su poslati iz Santijaga u Čileu na Uskršnje ostrvo usred rastućih tenzija koje su dovele do državnog udara u zemlji 1973. godine.

"Među kultnim statuama ostrva, dok se dugogodišnji partneri bore sa svojom mračnom prošlošću i sadašnjim zaverama, Malkovičev lik upoznaje dvoje studenata koje igraju Di Đirolamo i Salas, što preti da svima pokvari putovanje u ovaj udaljeni raj", navodi se u sinopsiju.

Na konferenciji za novinare održanoj juče pre premijere Džon Malkovič je naznačio da, decenijama nakon početka svoje filmske karijere, njegova strast prema glumi nije posustala: "Uglavnom radim, i radim ono što volim celog života, i planiram da nastavim to da radim“, . Ne planiram da se penzionišem jer mislim da će me penzionisati kada za to dođe vreme. Čini se da je to prirodan tok stvari".

Ekipa filma "Wild Horse Nine" Foto: Piovanotto Marco/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Njegovo izvođenje ostarelog i ciničnog agenta CIA-e koji se suočava sa sopstvenom smrtnošću i prošlošću opisano je kao uloga njegove karijere.

Na konferenciji su ga pitali kako se oseća s obzirom na to da mu je suđeno da naredne godine dobije Oskara. Odgovorio je: "to je veoma lepa stvar, ali najlepše je što film privlači pažnju i što ima nekoliko sjajnih glumaca, što je prelepo napisan i prelepo režiran, i to je ono što mi je najvažnije".

Džon Malkovič Foto: MLA / AGF / Sipa Press / Profimedia

Isticanja radi, Malkovič je prvi put bio nominovan za Oskara 1984. za ulogu u filmu "Mesta u srcu". Drugu nominaciju donela mu je 1993. uloga u filmu "Na prvoj liniji vatre".

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Niški filmski festival