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Film Martina Makdone "Wild Horse Nine" nagrađen je sinoć na 83. Filmskom festivalu u Veneciji ovacijama publike, a kritičari prognoziraju da se ovom ostvarenju smeši i Oskar. Isto govore i za glavnog glumca Džona Malkoviča koji je do sada dva puta bio nominovan za nagradu Američke akademije filmskih umetnosti i nauka.

"Wild Horse Nine", nova komedija Martina Makdone sa Džonom Malkovičem, Semom Rokvelom i Parker Pouzi u glavnim ulogama, zaradila je sinoć nakon premijere 13-minutne ovacije na Filmskom festivalu u Veneciji.

Džon Malkovič
Džon Malkovič Foto: MLA / AGF / Sipa Press / Profimedia

Džon Malkovič se borio da ne zaplače usled takvih reakcije publike u dvorani Sala Grande. Poznat po ulogama likova koji kriju emocije iza cinizma i hladnokrvnosti, slavni glumac bio je vidno potresen i suznih očiju dok je sa kolegama delio duge zagrljaje. Bilo je tu i smeha, prave lavine emocija koje su se smenjivale nakon premijere.

Film prati dva oficira CIA koje igraju Malkovič i Rokvel, a koji su poslati iz Santijaga u Čileu na Uskršnje ostrvo usred rastućih tenzija koje su dovele do državnog udara u zemlji 1973. godine.

"Među kultnim statuama ostrva, dok se dugogodišnji partneri bore sa svojom mračnom prošlošću i sadašnjim zaverama, Malkovičev lik upoznaje dvoje studenata koje igraju Di Đirolamo i Salas, što preti da svima pokvari putovanje u ovaj udaljeni raj", navodi se u sinopsiju.

Na konferenciji za novinare održanoj juče pre premijere Džon Malkovič je naznačio da, decenijama nakon početka svoje filmske karijere, njegova strast prema glumi nije posustala: "Uglavnom radim, i radim ono što volim celog života, i planiram da nastavim to da radim“, . Ne planiram da se penzionišem jer mislim da će me penzionisati kada za to dođe vreme. Čini se da je to prirodan tok stvari".

Džon Malkovič
Ekipa filma "Wild Horse Nine" Foto: Piovanotto Marco/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Njegovo izvođenje ostarelog i ciničnog agenta CIA-e koji se suočava sa sopstvenom smrtnošću i prošlošću opisano je kao uloga njegove karijere.

Na konferenciji su ga pitali kako se oseća s obzirom na to da mu je suđeno da naredne godine dobije Oskara. Odgovorio je: "to je veoma lepa stvar, ali najlepše je što film privlači pažnju i što ima nekoliko sjajnih glumaca, što je prelepo napisan i prelepo režiran, i to je ono što mi je najvažnije".

Džon Malkovič
Džon Malkovič Foto: MLA / AGF / Sipa Press / Profimedia

Isticanja radi, Malkovič je prvi put bio nominovan za Oskara 1984. za ulogu u filmu "Mesta u srcu". Drugu nominaciju donela mu je 1993. uloga u filmu "Na prvoj liniji vatre".

(Kurir.rs/Žena)

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