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Aleksandar Berček danas slavi rođendan, a iza njega je više od pola veka karijere tokom koje je postao jedno od najprepoznatljivijih lica domaćeg filma, televizije i pozorišta.

Iako pripada glumačkim velikanima čije uloge publika zna napamet, Berček nikada nije bio neko ko je privatni život izlagao javnosti niti je često davao intervjue. Upravo zato njegove izjave, kada odluči da govori, obično privuku veliku pažnju.

Foto: Marina Lopičić

Tokom godina otvoreno je pričao o Srbiji, položaju mladih, odnosu prema profesiji, ali i o svojoj deci, kojoj, uprkos sopstvenom uspehu, nije želeo da olakšava put do sveta glume.

„Mnogo je opasno to što ovu našu decu tako ubijaju u glavu“

Berček nikada nije skrivao koliko je vezan za Srbiju, a u jednom od intervjua govorio je i o tome koliko ga pogađa kada se mladima neprestano šalje poruka da ovde nema budućnosti.

Pogledajte u galeriji izbor iz Berčekovih uloga:

1/10 Vidi galeriju Izbor iz brojnih uloga koje je Aleksandar Berček odigrao na filmu Foto: Printscreen/Youtube, Preent Screen

Posebno ga je, kako je tada rekao, brinulo to što se kod mladih stvara osećaj da obrazovanje, znanje i ostanak u sopstvenoj zemlji nemaju vrednost.

- Mnogo je opasno to što ovu našu decu tako ubijaju u glavu da ovde nema perspektive, da ovde ne vredi biti načitan. To ništa nije tačno. Takvo sistematično ubijanje perspektive naše dece svakodnevnim trovanjem, to je nedozvoljeno, to je čak i zabranjeno. Nama starijima ne mogu ništa više, ali našoj deci mogu. Sve se to radi sa namerom - ispričao je Aleksandar Berček u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

Njegove reči su godinama kasnije ponovo počele da se dele na društvenim mrežama, a deo intervjua postao je viralan upravo zbog načina na koji je govorio o mladima i njihovom odnosu prema zemlji u kojoj žive.

Berček je i u drugim javnim nastupima isticao koliko mu je važno da se o Srbiji ne govori isključivo kroz negativne stvari, već da se vidi i ono što u njoj vredi sačuvati.

Foto: Kurir

Četvoro dece, ali nikome nije želeo da „otvara vrata“

Iako se o privatnom životu Aleksandra Berčeka ne zna mnogo, poznato je da iza sebe ima dva braka i četvoro dece.

Iz prvog braka dobio je sina Nikolu i ćerku Milicu, dok iz drugog ima Anu i Miloša.

Uprkos tome što je njegovo ime decenijama imalo ogromnu težinu u domaćem glumačkom svetu, Berček je svojevremeno otvoreno priznao da nije želeo da koristi sopstveni uticaj kako bi deci obezbedio lakši put do profesije.

Štaviše, kada su dvoje njegovih naslednika poželeli da upišu glumu, glumac im tu odluku nije podržao.

Foto: Zorana Jevtić

- Od četvoro moje dece dvoje je htelo da upiše glumu. Ja to nisam dozvolio. Da sam video da su talentovani, ne bih se mešao. Da su oni to stvarno hteli, uspeli bi i bez mene. Mogu drvo da naučim da položi prijemni na FDU, ali sebi sam odavno dao reč da nikome neću pomoći. Ko vredi, može da uspe i bez moje pomoći - iskren je bio glumac u jednom od svojih intervjua.

Ta izjava možda najbolje oslikava Berčekov odnos prema profesiji koju je gradio decenijama. Za njega gluma nije bila nešto što treba naslediti zajedno sa prezimenom, već posao u kojem svako mora sam da pronađe svoje mesto.

Sin Nikola ipak je završio u svetu filma

Iako nije krenuo očevim putem ispred kamera, Berčekov sin Nikola ipak je ostao deo filmskog sveta.

Nikola Berček Foto: Nikola Bercek/Facebook

Njegovo ime publika je svojevremeno primetila na odjavnoj špici serije „Tajna vinove loze“, pa su se mnogi zapitali da li je reč upravo o sinu slavnog glumca.

Nikola Berček godinama radi iza kamera. Po zanimanju je scenograf, bavi se i produkcijom, a učestvovao je u stvaranju brojnih domaćih filmova i serija. Među projektima na kojima je radio nalaze se „Profesionalac“, „Jagodići“, „Ulica lipa“, „Kordon“, „Pad u raj“, „Smrdljiva bajka“ i „Ivkova slava“.

Film, međutim, nije njegova jedina ljubav. Nikola se bavi i muzikom i gitarista je alternativnog rok benda Autopark.

Poput svog oca, ni on ne voli preterano medijsko eksponiranje i uglavnom ostaje daleko od reflektora koji decenijama prate Aleksandra Berčeka.

Aleksandar Berček i Ljiljana Stjepanović u seriji Porodično blago Foto: Printscreen YouTube

Više od pola veka pred publikom

Aleksandar Berček tokom duge karijere ostvario je veliki broj filmskih, televizijskih i pozorišnih uloga i postao deo generacije glumaca bez kojih je teško zamisliti domaću kinematografiju.

Ipak, uprkos statusu koji je stekao, retko je pokušavao da sebe predstavi kao veliku zvezdu.

Naprotiv, njegovi intervjui najčešće su bili direktni, bez mnogo ulepšavanja i diplomatskih formulacija. Jednako otvoreno govorio je o zemlji u kojoj živi, generacijama koje dolaze, sopstvenoj deci i poslu kojem je posvetio život.

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