Atelje 212 započinje novu pozorišnu sezonu
- Atelje 212 ulazi u novu sezonu sa raznovrsnim repertoarom i predstavama koje će ponovo okupljati publiku u Beogradu.
- Blagajna je posle letnje pauze ponovo otvorena, a do 15. septembra radi od 10 do 14 časova.
- Ulaznice je već sada moguće kupiti i rezervisati, dok predstave počinju posle 15. septembra.
Atelje 212 ulazi u novu pozorišnu sezonu sa raznovrsnim repertoarom i predstavama koje će tokom narednih meseci ponovo okupljati publiku u jednom od najprepoznatljivijih pozorišnih prostora u Beogradu.
Nakon letnje pauze, blagajna Ateljea 212 počinje sa radom. Do 15. septembra blagajna će raditi od 10 do 14h, a posle tog datuma, kada počinju i predstave, puno radno vreme. Takođe, već sada je moguća kupovina i rezervacija ulaznica za predstave .
Nova sezona donosi nastavak igranja naslova koji su već osvojili publiku, ali i nove predstave koje će tek pronaći svoj put do gledalaca.
Repertoar je i ovoga puta oslonjen na različite autorske pristupe, teme i pozorišne poetike, sa željom da ponudi prostor za različite doživljaje, pitanja i razgovore.
Pred nama je sezona u kojoj će scena Ateljea 212 ponovo biti mesto susreta glumaca i publike, poznatih priča i novih čitanja.
(Kurir.rs)
VIDEO: Atelje 212