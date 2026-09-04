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Atelje 212 ulazi u novu pozorišnu sezonu sa raznovrsnim repertoarom i predstavama koje će tokom narednih meseci ponovo okupljati publiku u jednom od najprepoznatljivijih pozorišnih prostora u Beogradu.

Nakon letnje pauze, blagajna Ateljea 212 počinje sa radom. Do 15. septembra blagajna će raditi od 10 do 14h, a posle tog datuma, kada počinju i predstave, puno radno vreme. Takođe, već sada je moguća kupovina i rezervacija ulaznica za predstave .

Atelje 212 Foto: Anđa Brstina

Nova sezona donosi nastavak igranja naslova koji su već osvojili publiku, ali i nove predstave koje će tek pronaći svoj put do gledalaca.

Repertoar je i ovoga puta oslonjen na različite autorske pristupe, teme i pozorišne poetike, sa željom da ponudi prostor za različite doživljaje, pitanja i razgovore.

Pred nama je sezona u kojoj će scena Ateljea 212 ponovo biti mesto susreta glumaca i publike, poznatih priča i novih čitanja.

(Kurir.rs)

VIDEO: Atelje 212