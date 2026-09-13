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Aleksandar Berček je jedan od najznačajnijih i najautentičnijih glumaca na ovim prostorima. Široku popularnost stekao je krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina ulogama u kultnim filmovima i serijama kao što su "Ko to tamo peva", "Nacionalna klasa", "Specijalno vaspitanje" i "Otpisani". Tokom karijere dugačke više od pet decenija ostvario je preko 120 uloga na filmu, televiziji i u pozorištu.

Ipak, uz zvaničnu biografiju i uspešne uloge uvek ide i priča o njegovoj privatnoj i profesionalnoj prirodi, a Berček važi za čoveka teškog karaktera, bez dlake na jeziku i bez pristajanja na kompromise.

Berček je svojevremeno otkrio da je odrastao u teško vreme, kao i da mu je rano detinjstvo obeležilo siromaštvo.

"Mene su, kad sam bio mali, roditelji samo trebali da nahrane i obuku. Posle sam shvatio da sve moram sam. Kada sam došao 1969. u Beograd, osamostalio sam se. To je bilo neko sretno vreme, pa su bile stipendije. Ja sam imao tri", prisetio se svojevremeno Berček.

Kako je rekao, tokom studija je imao više novca nego njegov otac u penziji.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Berček Foto: Printscreen/Youtube

Zahvaljujući tome, ali i jednom filmu koji je snimio, uspeo je da obezbedi sebi i prvi auto, a reakcija njegovog oca i danas se prepričava kao vrhunska komedija.

"Prijavio me policiji"

"Ja sam posle druge godine, doduše radio sam i jedan film, kupio polovnog fiću. Doteram ga kući, a moj otac, koga su zvali Lala milicajac, kaže:

'Čime si ovo došao?'

'Autom.'

'Čiji je ovo auto?'

'Moj.'

'A ne može to tako.'

I sede na bicikl i ode u miliciju da me prijavi. Dođu dva policajca koja znam, naši prijatelji. Ali sve je bilo službeno", započeo je anegdotu Berček.

Iako su na vrata stigli lokalni policajci koji su inače bili kućni prijatelji porodice Berček, pravila su morala da se poštuju, pa je usledila službena provera koja je oca ostavila u potpunom šoku.

"'Druže, saobraćajnu pokaži...'

Kažu mom ocu: 'Lalo, njegov je auto, lepo piše ovde.'

'Eto, a ja ni bicikl nisam uspeo da kupim, a on student, ne znam ni šta studira'", prisetio se glumac u u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

Ne pomaže ni deci

Ipak, baš iz razloga što je i on sve stvorio sam, zakleo se da nikome neće pomoći. Ženio se dva puta, a ima četvoro dece. Sa prvom suprugom Svetlanom ima sina Nikolu i ćerku Milicu. Drugi put je sudbonosno "da" izgovorio Ani, koja je takođe glumica. Sa njom je dobio sina Miloša i ćerku Minu.

Nažalost, zbog prirode posla nije provodio mnogo vremena sa decom dok su bili manji. Takođe im nije dozvolio da se bave glumom.

"Od četvoro moje dece dvoje je htelo da upiše glumu. Ja to nisam dozvolio. Da sam video da su talentovani, ne bih se mešao. Da su oni to stvarno hteli, uspeli bi i bez mene. Mogu drvo da naučim da položi prijemni na FDU, ali sebi sam odavno dao reč da nikome neću pomoći. Ko vredi, može da uspe i bez moje pomoći", ispričao je on ranije.

Nije bio ćerki na svadbi

Svojevremeno je odjeknulo u medijima i da Aleksandar Berček nije bio na ćerkinoj svadbi sa Skajom Viklerom. Govorilo se da je u samom startu znao da je ovaj odnos osuđen na propast, a brak Mine i Skaja trajao je samo nekoliko meseci.

Komšije oplele po glumcu

Da glumac nije čovek kojeg treba olako shvatiti potvrdile su i njegove komšije koje su pre nekoliko godina govorile za medije. Oni su govorili da ih Berček "svakodnevno teroriše" zbog "problema sa pićem".

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Berček Foto: Sava Milakov/SM Digital Solution, Preent Screen, PrinScreen/Youtube

"U subotu je od jutra pio rakiju sa komšijom koji mu je doneo punu flašu, a onda je uzeo trimer da seče travu i teturao se. Koliko je bio pijan, na kraju je trimerom prešao da kosi asfalt i kada je shvatio šta radi, bacio je alat i otišao da spava. Njegovo ponašanje je zaista nepodnošljivo, teroriše nas ovde i uopšte nemamo mira zbog njega", prepričala je komšinica koja je želela da ostane anonimna, jer, kako je rekla tada, glumac ima svoje fanove u selu, koji bi joj zbog toga kamenovali kuću.

"On vozi džip, ovu zelenu 'tojotu', koju kad je pijan, a to je često, ostavi nasred puta, pa niko ne može da prođe. Dve kuće od njega je manastir Mala Remeta i autobus sa decom na ekskurziji mora da se parkira iza automobila i deca idu peške. Kada je u pijanom stanju, uđe u seosku prodavnicu, viče i bahati se. Ne čeka red kao ostali, već vikne: 'Mala, evo pare, daj hleb'. Niko mu ne dolazi, ni porodica ni kolege, samo neki auto sa novosadskim tablicama, i to ponekad. Smeće baca u livadu pored, gaji svinju. Nije hteo da poseče brezu što se nadvila nad komšijsko dvorište i preti da padne na garažu", izjavio je komšija pre nekoliko godina za domaće medije.

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