Umro glumac Tahir Nikšić
- Bosanskohercegovački glumac Tahir Nikšić preminuo je u 77. godini, a kolege su mu se oprostile na društvenim mrežama.
- Rođen je u Mostaru 1950. godine, a iza sebe je ostavio bogatu pozorišnu i filmsku karijeru.
- Igrao je u predstavama i serijama poput 'Omer-paša Latas', 'Braća Karamazovi' i 'Sarajevske priče'.
Bosanskohercegovački glumac Tahir Nikšić preminuo je u 77. godini. Ostavio je neizbrisiv trag u pozorištu, ali i u kinematografiji.
Tahir Nikšić rođen je u Mostaru 1950. godine, gde je stekao osnovno obrazovanje, nakon čega je završio Školu učenika u privredi i prekvalifikaciju u Elektromašinskom školskom centru.
Zaposlio se u Fabrici "Soko", a istovremeno je tokom 1969. i 1970. godine pohađao Interni dramski studio pri Narodnom pozorištu Mostar.
Godine 1976. diplomirao je kao student prve generacije Odeljenja za književnost, scenske umetnosti i bibliotekarstvo, grupa gluma, na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Nakon završetka studija započeo je stalni angažman u Narodnom pozorištu Sarajevo.
Glumio je u predstavama "Omer-paša Latas", "Braća Karamazovi", "Cokule", "Besnilo" i drugim. Ostvario je uloge u serijama "Andersenove bajke", "Porobdžije", "Tale", "Kože", "Sarajevske priče"...
U filmu "Remake" glumio je zarobljenika Vladu, a u "Letu u zlatnoj dolini" amidžu Osmana.
Od Tahira Nikšića na društvenim mrežama oprostio se njegov kolega Nermin Tulić, napisavši: "Ode i glumac Tahir Nikšić. The rest is silence".
(Kurir.rs/ B92)
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