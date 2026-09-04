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Bosanskohercegovački glumac Tahir Nikšić preminuo je u 77. godini. Ostavio je neizbrisiv trag u pozorištu, ali i u kinematografiji.

Tahir Nikšić rođen je u Mostaru 1950. godine, gde je stekao osnovno obrazovanje, nakon čega je završio Školu učenika u privredi i prekvalifikaciju u Elektromašinskom školskom centru.

Zaposlio se u Fabrici "Soko", a istovremeno je tokom 1969. i 1970. godine pohađao Interni dramski studio pri Narodnom pozorištu Mostar.

Godine 1976. diplomirao je kao student prve generacije Odeljenja za književnost, scenske umetnosti i bibliotekarstvo, grupa gluma, na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Nakon završetka studija započeo je stalni angažman u Narodnom pozorištu Sarajevo.

Glumio je u predstavama "Omer-paša Latas", "Braća Karamazovi", "Cokule", "Besnilo" i drugim. Ostvario je uloge u serijama "Andersenove bajke", "Porobdžije", "Tale", "Kože", "Sarajevske priče"...

U filmu "Remake" glumio je zarobljenika Vladu, a u "Letu u zlatnoj dolini" amidžu Osmana.

Od Tahira Nikšića na društvenim mrežama oprostio se njegov kolega Nermin Tulić, napisavši: "Ode i glumac Tahir Nikšić. The rest is silence".

(Kurir.rs/ B92)

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