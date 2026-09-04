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Festival će otvoriti film „Fjord“ Kristijana Munđijua, jednog od najznačajnijih evropskih reditelja i ovogodišnjeg dobitnika Zlatne palme na Filmskom festivalu u Kanu, u petak, 20. novembra, u 19 časova u Velikoj sali mts Dvorane.

Festival autorskog filma osnovan je 1994. godine i tokom više od tri decenije postao je jedno od najvažnijih mesta susreta publike sa savremenim autorskim filmom. FAF je nastao u vremenu kada je predstavljao „prozor u svet“, sa snažnim fokusom na najvažnija ostvarenja svetske kinematografije, dok je poslednjih godina sve značajnije mesto u programu dobio i domaći i regionalni film, kao i nova generacija autora. Festival tako nastavlja da čuva prostor za slobodan autorski izraz i filmove koji imaju potrebu da postavljaju pitanja, otvaraju debate i pomeraju granice.

Foto: Tudor Panduru

I ovogodišnji FAF biće održan u vremenu brojnih društvenih i kulturnih izazova. Upravo zato festival nastavlja da insistira na onome što je od njegovog osnivanja bilo u njegovom središtu - filmu kao prostoru slobode, promišljanja stvarnosti i dijaloga.

Tokom prethodnih godina FAF je beležio sve veće interesovanje publike, potvrđujući da u Beogradu i Srbiji postoji snažna potreba za kvalitetnim autorskim filmom i prostorom u kojem se o filmu može razgovarati.

„Fjord“ - novi film Kristijana Munđijua na otvaranju 32. FAF-a

Film „Fjord“ rumunskog reditelja Kristijana Munđijua donosi priču o porodici Georgiju, koju predvode glumci Sebastijan Sten i Renate Reinsve, pobožnom rumunsko-norveškom paru koji se doseljava u selo smešteno u udaljenom fjordu. Tamo se zbližavaju sa svojim komšijama, dok njihova deca razvijaju blisko prijateljstvo uprkos različitom vaspitanju i obrazovanju. Kada se pojavi sumnja da se porodica neadekvatno ponaša prema svojoj deci, njihov život se pretvara u haos, a oni dospevaju pod budno oko i oštru osudu čitave javnosti.

Film Kristijana Munđijua otvara pitanja o granicama roditeljske brige i slobode, odnosu zajednice prema različitim modelima vaspitanja, kao i o tome gde se završavaju porodične vrednosti, a počinje odgovornost društva prema detetu.

Foto: Tudor Panduru

„Fjord“ je na ovogodišnjem Kanskom festivalu osvojio prestižnu Zlatnu palmu, čime je Kristijan Munđiju potvrdio status jednog od najznačajnijih autora savremenog evropskog i svetskog filma. Ovo je njegova druga Zlatna palma, nakon što je 2007. godine nagrađen za film „4 meseca, 3 nedelje i 2 dana“.

Ulaznice za otvaranje 32. FAF-a mogu se kupiti od petka, 4. septembra na blagajni mts Dvorane, kao i preko linka