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I ovog septembra Leskovac postaje regionalni centar filmske umetnosti zahvaljujući 19. LIFFE-u. Festival u svom glavnom programu donosi tri programske celine: Glavni takmičarski program, program „Poseban tretman“ i selekciju „Bindžuj“.

Selektor Glavnog takmičarskog programa, scenarista i reditelj Ognjen Sviličić, odabrao je sedam aktuelnih naslova iz regiona: srpski film „Yugo Florida“ Vladimira Tagića čijom će projekcijom u Narodnom pozorištu u Leskovcu početi 19. LIFFE, ostvarenje „DJ Ahmet“ iz Severne Makedonije autora Georgija M. Unkovskog, crnohumornu priču „Južina“ reditelja iz Hrvatske Anta Marina, film „Obraz“ Nikole Vukčevića iz Crne Gore, ostvarenje „Gym“ iz BiH u režiji Srđana Vuletića, dramu „Belo se pere na devedest“ slovenačkog reditelja Marka Neberšnika i film iz Srbije „Kako je ovde tako zeleno“ Nikole Ležaića.

Selektor Glavnog takmičarskog programa Ognjen Sviličić:

„Ova selekcija LIFFE-a je nastavak našeg puta i zadatka da filmove iz regije bivše Jugoslavije približimo publici. Ovaj put sam htio odabrati filmove koji zbilja komuniciraju sa publikom, jer je utisak kako se evropski film sve više od te publike udaljava i zapostavlja je. Utoliko ova selekcija zrcali naše težnje da svakog tko plati kartu za neki film festivala bude zadovoljan vremenom provedenim u kinu, jer se na kraju naš posao svodi na to da ljudima bude prijatno. Imamo izbor od najgledanijeg slovenačkog filma, emotivnih putovanja kroz vlastitu prošlost kroz filmove srpskih autora, lijepu mediteransku hrvatsku vedutu, jaku crnogorsku dramu, makedonski festivalski hit i bosanski crnohumorni biser. Iskreno se nadam da će svaki od ovih filmova biti na svoj način privlačan lokalnoj publici zbog koije ovaj festival postoji i uspješno raste.“

Žiri Glavnog takmičarskog programa: Alisa Simon, filmska kritičarka (SAD), Janez Burger, reditelj (Slovenija), Stanislav Babić, producent (Hrvatska).

Program debitantskih ostvarenja iz jugoistočne Evrope „Poseban tretman" na 19. Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije donosi pet ostvarenja u selekciji reditelja Ivana Bakrača i Pavla Vučkovića: „Vetre, pričaj sa mnom“ Stefana Đorđevića, „Crna truba“ Bojana Stijovića, „Dobra deca“ Filipa Peruzovića, „Sigurno mesto“ Sesilije Stefanesku i „Groblje bezimenih dela“ Melika Kurua.

Pavle Vučković i Ivan Bakrač: „Šta znači vratiti se kući, i može li dom još uvek biti mesto pripadanja? Pet filmova ove selekcije istražuje odnose prema porodici, gubitku, nasledstvu i sopstvenom identitetu. U “Vetre, pričaj sa mnom”, “Dobra deca” i “Crna truba” povratak otvara stare rane, porodične tajne i neizgovorena sećanja. “Sigurno mesto” preispituje sigurnost doma, dok „Groblje bezimenih dela“ potragu za pripadanjem seli u grad i svet umetnosti. Njihove junake povezuje život između potrebe da ostanu i nužnosti da odu dalje. Dom je ovde istovremeno utočište, teret i prostor sukoba, mesto od kojeg se mora krenuti da bi se razumela sadašnjost.“

Žiri programa „Poseban tretman“: Kosara Mitić, rediteljka (Severna Makedonija), Anita Ognjanovic, glumica (Srbija), Andreas Brauer, producent (Nemačka)

Revijalni program „Bindžuj“ predstavlja najatraktivniji serijski program iz zemlje i regiona. Publika 19. LIFFE-a će na Festivalu u Leskovcu na velikom bioskopskom platnu gledati prvu epizodu serije „Komar“, režija: Timur Makarević, Una Gunjak, Vedran Rupić, prvu epizodu treće sezone serije „Senke nad Balkanom“ u režiji Dragana Bjelogrlića, prvu epizodu druge sezone serije „Kotlina“ Danisa Tanovića i Aide Begić i prvu epizodu serije „Tvrđava“ u režiji Saše Hajdukovića.

Selektor ovog programa je reditelj Bojan Vuletić: „Aktuelne, provokativne i na visokom autorskom i produkcijskom nivou nove regionalne TV serije stoje rame uz rame sa najprominentnijim svetskim naslovima. Ovogodišnji program „Bindžuj!“ donosi dve nove originalne TV serije i dve koje su doživele nove sezone, a koje će svojim kvalitetom zainteresovati ne samo profesionalce već i tradicionalno vernu publiku.“