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Jedan od najznačajnijih srpskih direktora fotografije Radoslav Vladić dobitnik je nagrade za životno delo Nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT), koja mu je uručena na svečanom otvaranju manifestacije na Zlatiboru. Priznanje je primio iz ruku ministra kulture Nikole Selakovića, a u razgovoru za Kurir priseća se pola veka rada iza kamere.

Foto: Ministarstvo Kulture

- Nagrada je sigurno stigla u pravo vreme, s obzirom na to da polako odlazim iz ove profesije. Poslednji igrani film "Ostrvo na dnu" snimio sam ove godine s Mišom Radivojevićem i odlučio sam da više ne radim mnogo. Ima mlađih, izuzetno darovitih i vrhunskih snimatelja i sasvim je prirodno da sada dolazi njihovo vreme. Zato mi ovo priznanje mnogo znači i zahvalan sam na njemu - kaže Vladić.



Njegova karijera traje više od pola veka. Iza kamere je stao na više od 2.200 filmskih i televizijskih ostvarenja, među kojima su 54 igrana filma, što je, kako ističe, najveći broj koji je jedan direktor fotografije ostvario na ovim prostorima.

- Mnogo sam snimao i imao sreću da radim s velikim rediteljima. Posebno sam ponosan što sam sarađivao sa Živkom Pavlovićem, Živkom Nikolićem i Goranom Paskaljevićem. Od svakog od njih sam nešto naučio i to su iskustva koja su me oblikovala kao autora - ističe Vladić.

Foto: Kurir



Publika ga pamti po brojnim kultnim ostvarenjima, među kojima posebno mesto zauzima istorijski spektakl "Boj na Kosovu", koji je snimljen u izuzetno kratkom roku i sa skromnim budžetom.

- To je bio veliki poduhvat. Snimali smo širom tadašnje Jugoslavije, gotovo svakodnevno menjali lokacije i imali vrlo malo novca. Za scene bitaka prvobitno su bila planirana samo tri pada s konja, pa sam predložio da koristimo više kamera kako bismo dobili utisak velikog spektakla. Tražio sam petnaest, dobili smo sedam, ali i to je bilo dovoljno da scena izgleda mnogo bogatije. Kada danas pogledam film, nije me sramota. Naprotiv, mislim da smo u tim uslovima uradili veliki posao - kaže Vladić.

Laušević u filmu "Boj na Kosovu"

1/5 Vidi galeriju Žarko Laušević u filmu "Boj na Kosovu" glumi lik epskog junaka Miloša Obilića Foto: Printscreen/Youtube, Printskrin



Na pitanje od kojih je reditelja najviše naučio o filmskoj slici, bez razmišljanja izdvaja dvojicu autora.

- Miša Radivojević je reditelj s kojim obožavam da radim i upravo smo zajedno završili moj poslednji film. Veoma mu je stalo do fotografije. Mnogo sam naučio i od Živka Nikolića. Na filmu "Lepota poroka" insistirao je da gotovo sve scene snimamo u kontrasvetlu. Takva odluka daje filmu jedinstven vizuelni identitet i čini ga kompaktnijim. To su lekcije koje se pamte.



Poslednji film koji je snimio s Mišom Radivojevićem je završen i trenutno je u montaži, pa će ga uskoro prvi put pogledati sa ekipom.

- Film je gotov. Posle festivala zajedno ćemo ga pogledati. Dugo smo čekali da ga realizujemo, skoro deset godina. Nije reč o velikom i skupom projektu, već o kamernom filmu koji nam je dao slobodu da ga napravimo onako kako smo želeli. Zadovoljni smo i mislim da je veoma neobičan - otkriva Vladić.

Predrag Gaga Antonijević Foto: Nikola Andjic/Kurir

Tokom karijere sarađivao je i s Predragom Gagom Antonijevićem, s kojim je radio na filmu "Mala", a kasnije i kao direktor fotografije druge ekipe na međunarodnoj koprodukciji "Spasitelj".

- Gaga je bio odličan saradnik. Kasnije je otišao u Ameriku, pa nismo često radili zajedno, ali me je pozvao na "Spasitelja", što je bilo lepo iskustvo. To je svakako jedan važan film - zaključuje Radoslav Vladić.

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