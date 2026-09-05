Slušaj vest

Završen je Niški filmski festival, a centralni događaj večeri bila je dodela nagrada najboljim glumcima. Gran-pri osvojio je Vučić Perović za ulogu u filmu "Oče naš" zbog maestralne transformacije u žrtvu sistema i vanserijskog dometa u prikazu bola zavisnika.

Anđela Jovanović i Jovana Stojiljković Foto: Đorđe Bajić

Najbolju mušku ulogu ostvario je Andrija Kuzmanović ("Jugo florida"), a najbolju žensku Jovana Stojiljković ("Pukotina u ledu"). Povelje za izuzetne uloge dobili su Jelena Đokić ("Karmadona") i Boris Isaković ("Oče naš").

Hana Selimović ("Jugo florida") i Igor Filipović ("Izlet", "Karmadona") nagrađeni su za najbolje epizodne uloge. Najbolji debi imala je Andrijana Đorđević ("Mačji krik"), a najbolji strani glumci su Jasmin Geljo ("Mačji krik") i Ferešteh Hoseini ("Među bogovima"). Nagrada "Milorad Mandić Manda" za komediju pripala je Anđelki Stević Žugić za ulogu u regionalnom hitu "Svadba".

Foto: Nemanja Miscevic

Na zatvaranju publika je mogla da pogleda "Hajduk u Beogradu", koji je najgledaniji srpski film prošle godine u domaćim bioskopima.

Pogledajte video: Premijera filma Hajduk u Beogradu