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Završen je Niški filmski festival, a centralni događaj večeri bila je dodela nagrada najboljim glumcima. Gran-pri osvojio je Vučić Perović za ulogu u filmu "Oče naš" zbog maestralne transformacije u žrtvu sistema i vanserijskog dometa u prikazu bola zavisnika.

Pukotina u ledu - Anđela Jovanović i Jovana Stojiljković, foto Đorđe Bajić.jpg
Anđela Jovanović i Jovana Stojiljković Foto: Đorđe Bajić

Najbolju mušku ulogu ostvario je Andrija Kuzmanović ("Jugo florida"), a najbolju žensku Jovana Stojiljković ("Pukotina u ledu"). Povelje za izuzetne uloge dobili su Jelena Đokić ("Karmadona") i Boris Isaković ("Oče naš").

Hana Selimović ("Jugo florida") i Igor Filipović ("Izlet", "Karmadona") nagrađeni su za najbolje epizodne uloge. Najbolji debi imala je Andrijana Đorđević ("Mačji krik"), a najbolji strani glumci su Jasmin Geljo ("Mačji krik") i Ferešteh Hoseini ("Među bogovima"). Nagrada "Milorad Mandić Manda" za komediju pripala je Anđelki Stević Žugić za ulogu u regionalnom hitu "Svadba".

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Foto: Nemanja Miscevic

Na zatvaranju publika je mogla da pogleda "Hajduk u Beogradu", koji je najgledaniji srpski film prošle godine u domaćim bioskopima.

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Pogledajte video: Premijera filma Hajduk u Beogradu

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premijera Hajduk u Beogradu Izvor: Kurir