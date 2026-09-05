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Svečanim uručenjem nagrada na Zlatiboru polako se spušta zavesa na ovogodišnji Nacionalni festival filma i televizije (NAFFIT), a treće veče proteklo je u znaku velikih emocija, dugih aplauza i priznanja najboljima. Iako su nagrade otišle u ruke brojnih filmskih i televizijskih autora, apsolutni pobednik festivala bez dileme bila je serija „Tvrđava“, koja je osvojila čak osam najznačajnijih priznanja i potvrdila status jednog od najuspešnijih domaćih televizijskih projekata.

Ognjen Mićović i Darija Vučko u seriji Tvrđava Foto: Aleksandar Letić / Promo



Najviše uzbuđenja tradicionalno su izazvale glumačke nagrade, a upravo je tu „Tvrđava“ pokazala svoju dominaciju. Ognjen Mićović proglašen je najboljim glumcem za ulogu Luke, Darija Vučko ponela je priznanje za najbolju žensku ulogu, dok je Nikola Kolja Pejaković nagrađen za upečatljivu sporednu mušku rolu Momčila. Specijalno glumačko priznanje pripalo je Slaviši Čuroviću za tumačenje lika Cvareta, čime je glumačka ekipa serije praktično obeležila završnicu festivala.

Uspeh „Tvrđave“ nije se zaustavio samo na glumačkim kategorijama. Nagradu za najbolji scenario osvojili su Goran Starčević i Mirko Stojković, priznanje za najbolju režiju TV serije pripalo je Saši Hajdukoviću, dok je Aleksandar Protić nagrađen za najbolji dizajn zvuka. Kruna uspeha stigla je na samom kraju večeri, kada je serija RTS proglašena najboljom televizijskom serijom festivala, a priznanje je u ime producentskog tima primio Miloš Janković, producent i vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika Kulturno-obrazovnog programa RTS. Serija je osvojila čak sedam nagrada.

Foto: Aleksandar Letić / Promo



Ni filmske nagrade nisu prošle bez zanimljivih pobednika. Za najbolji film proglašena je „Žetva“, čiji je producent Dragan Ivanović primio festivalsko priznanje. Film „Motka“ nagrađen je za najbolju muziku, dok je njegov autor Vasilije Nikitović osvojio i nagradu za scenario i režiju. Ostvarenje „Duplikat“ ponelo je priznanja za vizuelne efekte i montažu, potvrđujući kvalitet domaće filmske produkcije i u tehničkim kategorijama.

Kadar iz filma Žetva Foto: TS Media promo

Posebnu pažnju privukla je i dodela priznanja za životno delo u svetskoj kinematografiji. Ovogodišnja laureatkinja bila je čuvena nemačka glumica Nastasja Kinski, koja je na Zlatiboru dočekana ovacijama publike i dugotrajnim aplauzom. Harizmatična filmska diva, koja je obeležila svetsku kinematografiju ulogama u ostvarenjima Vima Vendersa, Romana Polanskog i Francisa Forda Kopole, primila je priznanje za izuzetan doprinos svetskom filmu i bila nesumnjiva zvezda završne festivalske večeri.

Nastasji je priznanje uručio ministar kulture Nikola Selaković. Obraćajući se publici rekla je:

"Naravno, nisam razumela ni jednu jedinu reč. Ali hvala vam. Da. Ali, mogu da naučim. Pre mnogo godina, Gaga Antonijević me je izabrao za jednu ulogu u svom filmu Spasitelj. I evo nas, još uvek smo tu. Hvala vam.

Vaša prelepa planina... Visoko na nebu nas je podsetila na to koliko je tu mirno, i kako težimo tome i molimo se za to, za mir. Znam da uvek to govorimo, ali možemo ponoviti i milion puta jer nam je to potrebno. I tako, u vašoj prelepoj prirodi zaista smo to i osetili.

1/8 Vidi galeriju Nastasja Kinski Foto: Kurir

Imala sam sreće da budem sa kineskom delegacijom, što je bio divan trenutak. Hvala vam na tome. Sjajan glumac, producent, reditelj. I jedva čekam novu priliku. I to ovde, sa svima vama i Gagom, hvala vam od srca!", rekla je Nastasja.

Ovogodišnji NAFFIT još jednom je pokazao da domaća filmska i televizijska produkcija ima autore, glumce i projekte koji mogu da stanu rame uz rame sa najboljima, a sudeći po broju osvojenih priznanja, serija „Tvrđava“ obeležila je festivalsku godinu i postavila visoke standarde za buduća ostvarenja.

Ovogodišnji članovi žirija bili su Jelena Bačić Alimpić, Vladimir Kecmanović, Dragan Petrović Pele, Ružica Panić i Nataša Drakulić.

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