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Crveni tepih na Zlatiboru okupio je večeras brojna poznata imena domaće kinematografije, dok se ovogodišnji Nacionalni festival filma i televizije (NAFFIT) približava svom velikom finalu.

Goste je na samom ulazu dočekao prepoznatljiv spoj tradicije i savremene elegancije - devojka i mladić u narodnoj nošnji služili su prisutne pogačom i solju.

Među zvanicama koje privlače najviše pažnje je Danica Ristovski, koja je zračila elegancijom u klasičnoj crnoj haljini sa kvadratnim izrezom, upotpunjenoj upečatljivim naočarima i diskretnim zlatnim nakitom. U društvu kolega i organizatora, Danica je prošetala uz crveni tepih i srdačno se pozdravila sa prisutnima. Svečanosti je prisustvovao i ministar kulture Nikola Selaković, koji je svojim prisustvom uveličao završnu festivalsku večer.

1/8 Vidi galeriju NAFFIT 2026 Foto: Kurir

Posebnu pažnju privukao je i glumac Branislav Lečić, koji je na crveni tepih stigao u elegantnom sivom odelu sa svetloljubičastom kravatom, držeći pod ruku partnerku u upečatljivoj plavoj haljini sa karnerima, a među prisutnim gostima primećen je i član žirija Vladimir Kecmanović, odeven u ležerniju, ali stilizovanu crnu varijantu.

Posebnu pažnju privukla je Nastasja Kinski, koja je na crveni tepih stigla u otvorenoj kočiji sa konjskom zapregom. Slavna nemačka glumica pozdravila je okupljene sa osmehom i kratkim: „Zdravo!“, a njen nesvakidašnji dolazak izazvao je veliko interesovanje prisutnih.

1/11 Vidi galeriju Nastasja Kinski Foto: Kurir

Dolazak brojnih glumaca, reditelja, producenata i drugih filmskih i televizijskih stvaralaca dodatno je ulepšao završnicu festivala. Dok se zvanice okupljaju pred svečanu ceremoniju, na Zlatiboru vlada atmosfera iščekivanja. Uskoro će biti poznato ko će odneti najvažnija festivalska priznanja i čija će ostvarenja, u konkurenciji brojnih domaćih filmova i televizijskih projekata, biti proglašena najboljima.

Treće festivalsko veče tako protiče u znaku glamura, susreta velikih imena domaće scene i iščekivanja trenutka kada će biti spuštena zavesa na ovogodišnji NAFFIT.

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