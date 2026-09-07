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Mira Furlan, nezaboravno ime jugoslovenske kinematografije, rođena je na današnji dan 1955. godine, dok je njen život naprasno prekinut 20. januara 2021. usled zdravstvenih komplikacija izazvanih virusom Zapadnog Nila. Kroz čitavo životno putovanje nosila se sa brojnim pritiscima, ali je ostala nepokolebljivo odana svojoj najvećoj ljubavi.

Osuda domovine

Emotivna priča između čuvene glumice i reditelja Gorana Gajića započela je 1986. godine. U to vreme, Goran je studirao u Beogradu, dok je Mira balansirala život između hrvatske i srpske prestonice. Dolaskom turbulentnih devedesetih, praćenih ratom i narastajućim nacionalizmom, hrvatski mediji oštro su osudili Miru zbog te veze, prišivajući joj etiketu izdajnice.

Pogledajte u galeriji fotografije Mire Furlan:

1/16 Vidi galeriju Mira Furlan Foto: Youtube/Printscreen Youtube - RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal, Printscreen YouTube, Printscreen/Youtube

Inače rođeni Zagrepčanin, Gajić je u to vreme gradio karijeru u Beogradu. Mirov prvi utisak o njemu bio je presudan za celokupnu budućnost njihove veze:

"Popeo se na jarbol broda koji nas je vozio od Hvara do Visa. Gledajući ga kako se jednom rukom drži na tom neopisivo visokom jarbolu, shvatila sam da je to čovek koji se ne boji. "Konačno", rekla sam u sebi. Moji dotadašnji susreti sa osobama suprotnog pola uglavnom su bili susreti s potpuno isprepadanim muškarcima", govorila je Mira svojevremeno.

Bračni zavet položili su 1998. godine, ubrzo nakon što su napustili prostore bivše države i otisnuli se preko okeana.

Život u Americi

Uspešan umetnički par delio je i poslovne uspehe. Početkom 2008. godine, Mira ostvaruje povratak na domaće ekrane ulogom u kultnoj seriji "Vratiće se rode", koju je režirao upravo njen suprug. Time se vratila ovdašnjoj glumi prvi put nakon odlaska iz SFRJ i 17 godina od svog angažmana u seriji "Bolji život". Odlazak u Sjedinjene Američke Države doneo im je velike izazove i težak rad tokom privikavanja na novi život.

Goran Gajić, suprug Mire Furlan Foto: Printscreen/Youtube/Naglas!TvSlovenija

"Goran je nosio frižidere na šesti sprat po njujorškim zgradama, a ja sam isprobavala razne poslove. Emigracija znači "od nekoga prema nikome", ti zapravo gubiš svoj identitet i onda ga polako moraš ponovo stvarati", govorila je glumica.

U Njujorku su dobili i sina Marka Lava, a glumica je uvek isticala da je bezuslovna podrška bila osnovni temelj njihovog opstanka:

Mira Furlan Foto: Printscreen Youtube / RTS Prikazuje

"Ljubav je ključ. Ljubav bi se uvek probila kroz sve moguće teškoće, probleme i izazove. Imali smo samo jedno drugo, borili smo se i sa spoljnim okolnostima, a često i sami sa sobom. Povremeno, ne uvek, uspevali smo da nadvladamo svoje slabosti i sumnje. Održali smo se zajedno, a to je važnije od novca i karijere", pričala je Furlan.

Neizbrisiv trag i dirljiv oproštaj

Poznati reditelj odigrao je presudnu ulogu u objavljivanju autobiografskih memoara svoje supruge nakon njene smrti. Oproštajne reči kojima se oprostio od Mire svedoče o dubini njihove povezanosti sve do samog kraja: "Mira je poslednji put udahnula 20. januara 2021. u našem vrtu. Držala je za ruku svog sina i mene, svog muža".

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