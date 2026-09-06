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Svečanom dodelom priznanja na Zlatiboru je zvanično zatvoren Nacionalni festival filma i televizije - NAFFIT 2026. Najviše razloga za slavlje imala je ekipa ostvarenja "Žetva", koje je proglašeno za najbolji film festivala, dok je laskavu titulu najbolje serije ponijelo ostvarenje "Tvrđava" u produkciji RTS-a. Pored domaćih autora, nagrađena je i nemačka glumica Nastasja Kinski, kojoj je uručeno priznanje za izuzetan doprinos svetskoj kinematografiji.

Emotivan govor Nikole Pejakovića

Glumac Nikola Kolja Pejakovićnagrađen je za najbolju sporednu mušku ulogu, za lik Momčila u seriji "Tvrđava". Prilikom preuzimanja priznanja, Pejaković se obratio prisutnima rečima koje su privukle veliku pažnju javnosti:

01:42 Nikola Pejaković o Srbiji i podelama Izvor: Kurir

"Braćo i sestre, biću kratak. Želim da se u ime svih nagrađenih zahvalim žiriju. Takođe, osećam potrebu da u svoje ime kažem par reči. Želim da se zahvalim organizatorima i domaćinima ovog nacionalnog festivala, na kome se bije jedna tiha, rovoska bitka za dušu srpskog naroda, kome opet preti krezava i olinjala jugo-avet. Njoj danas opet navlače svilene haljine, šminkaju joj propalo lice, ravnaju duboke tamne bore i vodaju je po Srbiji, ne bi li opet zavela ovaj narod i gurnula ga u istorijski bezdan.

Ovu nagradu želim da posvetim svim onim Srbima, Srpkinjama, deci, đedovima i babama koji su - kao i Momčilo koga sam igrao - čuvali i stradali braneći svoj kućni prag, svoja ognjišta, svoja sela i gradove, svoje hiljadugodišnje grobove, crkve i manastire. Neki su stradali od kame i jame, a neki, kao moj Momčilo, od komšijskog metka u leđa.

Ekipa serije Tvrđava Foto: Božidar Živanović

Takođe, uveren sam da ovu nagradu nisam dobio zato što sam dobro uradio svoj deo posla u seriji Tvrđava, već zato što se ovih naših stradalnika, mučenika i svetaca setim svakog dana. To i vama toplo preporučujem, draga publiko. Ako ne svaki dan, onda ih se bar setite kada vam u životu lepo ide ili kad, recimo, planirate letovanje. Slava Bogu za sve."

Nagrade za glumačka ostvarenja

U kategoriji glavnih uloga, Darija Vučko proglašena je za najbolju glumicu za lik Darije, dok je Ognjen Mićović odneo nagradu za najbolju mušku ulogu tumačeći Luku. Specijalna glumačka priznanja otišla su u ruke Slaviše Čurovića za ulogu Cvareta i Danice Ristovski za sporednu žensku ulogu Mati u seriji "Zvaćeš se Varvara".

Nikola Pejaković Foto: Božidar Živanović

Trijumf "Tvrđave" i ostala priznanja

Serija "Tvrđava" ostvarila je apsolutni trijumf festivala osvojivši ukupno osam nagrada. Pored nagrade za najbolju seriju i glumačkog priznanja za Pejakovića, Saša Hajduković je dobio nagradu za najbolju režiju televizijske serije, a ostvarenje je nagrađeno i u kategorijama za najbolji scenario, kao i za dizajn zvuka koji je potpisao Aleksandar Protić.

Priznanja su dodeljena i u ostalim kategorijama:

"Zvaćeš se Varvara": Nagrađena za najbolju fotografiju (Dušan Joksimović) i šminku (Tanja Vidanović).

"Motka": Film je dobio nagrade za najbolji scenario, režiju i muziku.

"Duplikat": Osvojio priznanja za najbolju montažu i vizuelne efekte.

"Mileva Ajnštajn": Dejan Anđelković nagrađen je za scenografiju filma.

"Crna svadba" (druga sezona): Kristina Kostić ponela je nagradu za najbolji kostim.

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