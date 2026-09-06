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Glumački par Dragan Petrović Pele i Olga Odanović u višedecenijskom su braku u kom su dobili ćerku Lenku i sina Jakova. Iako je odrastao u umetničkom okruženju, njihov sin je izabrao sopstveni profesionalni put, a na njegov poslovni uspeh otac je izuzetno ponosan.

Uspešna karijera van glumačkih voda

Jakov Petrović, za koga mnogi tvrde da fizički izuzetno podseća na oca, ne voli medijsko eksponiranje.

Jakov Petrović, sin Olge Odanović i Dragana Peleta Petrovića Foto: Privatna arhiva

Rođen je 1988. godine u Beogradu, gde je na Fakultetu dramskih umetnosti završio filmsku i TV produkciju, nakon čega je usavršavanje nastavio na Fakultetu političkih nauka. Posvećen rad u struci doveo ga je do pozicije vršioca dužnosti direktora Filmskog centra Srbije, na koju je imenovan 9. oktobra 2025. godine.

Odnos oca i sina

Poznati glumac ističe da se ne meša u odluke svog odraslog sina i da mu ne deli lekcije o poslu.

"On je odrastao čovek i nema potrebe da mu govorim šta treba da radi. Ima dovoljno iskustva da sam donosi odluke," rekao je Pele svojevremeno za Kurir, a na pitanje da li mu je krivo što se Jakov nije opredelio za glumu, Pele ima jasan stav: "Nije. Ako je dobar producent, meni je zbog toga veoma drago", istakao je glumac.

Pogledajte u galeriji fotografije Dragana Petrovića Peleta:

1/7 Vidi galeriju Dragan Petrović Pele Foto: Zorana Jevtić, Dado Đilas

Penzionerski dani

Nakon povlačenja iz redovnog rada, Petrović iskreno govori o novom ritmu života i nekim drugim strastima koje ga ispunjavaju daleko od reflektora.

"Uhvatim sebe kako satima gledam u neko drvo. Potrebno mi je da se povratim i da malo usporim. Imam mnogo interesovanja koja nemaju veze s glumom", kazao je glumac pa otkrio je i šta mu u ovom periodu donosi najveći mir:

"-Priroda. Drveće, cveće, hortikultura. Sadnja i čekanje da nešto poraste. To me zaista raduje. Naravno, ako me neko pozove da snimam, prihvatiću rado, ali ako me i ne pozove, nemam problem s tim. Život nije samo scena. Lepota je u tome da prihvatite svaki dan, sunce, svetlost, ljubav i sve ono što život donosi."

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