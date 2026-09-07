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Reditelj, scenarista i glumac Radoš Bajić tokom bogate karijere okupio je brojne velikane domaćeg glumišta. Poseban uspeh ostvario je serijom „Selo gori, a baba se češlja“, dok je publici kasnije predstavio i film „Heroji Halijarda“.

Radoš Bajić Foto: Damir Vujković

Prilikom izbora glumaca, međutim, ne procenjuje samo umetnički dar i profesionalno iskustvo. Od saradnika očekuje disciplinu, pouzdanost i poštovanje jasno utvrđenih pravila, a za osobe koje imaju ozbiljan problem sa porocima nema mesta u njegovim projektima.

Stroga pravila Radoša Bajića

Bajić ne krije da ponekad voli da nazdravi, ali alkohol tokom rada nije dozvoljen. Pravilo se odnosi na čitavu ekipu, a pažnja se obraća i na ono što se događa nakon odlaska sa seta.

Radoš Bajić u filmu Čuvar ikone Svetog Đorđa Foto: Contarst studios

– Pored talenta i vrednoće jedan od osnovnih kriterijuma koji moraju biti ispunjeni da bih glumca prihvatio u svoj projekat je odgovornost. Neka oproste oni koji malo više vole čašicu, ali ljudi koji su zavisni od alkohola kod mene ne mogu da igraju. I ja nekada volim da nazdravim, ali kod mene na setu nema alkohola. Kada glumci odu u hotel mi vodimo računa da tamo ne bude pijanki i terevenki. Daleko bilo da neko koristi i opijate – ispričao je Radoš.

Jedna od najupečatljivijih priča sa snimanja serije „Selo gori, a baba se češlja“ vezana je za Miroljuba Trošića, koji je igrao legendarnog Đodu. Pre nego što je stao pred kamere, Trošić je prolazio kroz izuzetno težak period. Zbog problema sa alkoholom izgubio je posao u školi, a uloga u popularnoj seriji postala je njegova prilika da napravi veliku životnu promenu.

Pogledajte u galeriji fotografije iz serije:

1/8 Vidi galeriju Miroljub Trošić Đoda u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Contrast Studios, Printscreen/RTS

Ulogu Đode dobio je pod jednim uslovom

O detaljima Trošićevog dolaska u seriju svojevremeno je govorio Nenad Okanović.

– Đoda je u seriji zapravo glumio sebe iz perioda kada je pio. Radoš mu je ponudio ulogu pod jednim uslovom – da prestane da pije. I Đoda je to učinio – prisetio se Okanović.

Okanović je otkrio i koliko je Trošićeva borba bila teška, kao i na koji način je uspeo da istraje u odluci da više ne pije.

Miroljub Trošić Đoda i Ogla Odanović kao Zlatana u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Printscreen/RTS

– Govorio je kako bi odlazio kod komšija da pozajmi alat, nadajući se da će ga ponuditi rakijom. Sutradan bi vraćao stvari s istim ciljem. Ipak, kada mu je Radoš dao ulogu, odlučio je da se promeni. Skidao se bez tableta, uprkos fizičkim bolovima, i nikada nije pio tokom snimanja – čak ni kada su pivske flaše na setu bile deo scene, u njima je bila voda – prisetio se Okanović Đodinih priča o borbi s alkoholom.

Đoda nije izneverio ukazano poverenje

Milorad Mandić Manda i Nenad Okanović u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Contrast Studios

Miroljub Trošić je tokom snimanja pokazao da ozbiljno shvata priliku koju je dobio. Poštovao je dogovor sa Bajićem, redovno izvršavao obaveze i pred kamere dolazio potpuno pripremljen.

– Nikada nije kasnio i uvek je bio pripremljen. Krenuo je da radi i da privređuje svojoj porodici – tvrdi Okanović.

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