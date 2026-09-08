Ova lepotica je ćerka Nenada Jezdića: Glumac godinama krije porodicu, a sada došlo do presedana (FOTO)
- Vasilija Jezdić, ćerka Nenada Jezdića, pojavljuje se u seriji 'Branilac' i studira glumu na FDU.
- Boris Šavija je sa snimanja podelio fotografiju i pohvalio je kao talentovanu mladu glumicu.
- Nenad Jezdić godinama čuva porodicu od javnosti, a Vasilijin angažman doneo joj je prvo veće predstavljanje publici.
Vasilija Jezdić, ćerka glumca Nenada Jezdića, dobila je priliku da se predstavi televizijskoj publici u seriji „Branilac“. Njeno pojavljivanje pred kamerama pratile su i pohvale Borisa Šavije, koji joj u ovom ostvarenju igra oca.
Dok Nenad Jezdić porodični život godinama čuva od javnosti, Vasilija je odabrala profesiju koja je proslavila njenog oca. Posle školovanja u inostranstvu, vratila se u Srbiju i 2023. godine upisala Fakultet dramskih umetnosti, gde glumu studira u klasi Dragana Petrovića Peleta.
Boris Šavija pohvalio Vasiliju Jezdić
Zajedničku fotografiju sa snimanja „Branioca“ Šavija je svojevremeno objavio na Instagramu. Uz nju je napisao:
„Moja televizijska kćerka Vasilija Jezdić i ja snimamo novu sezonu 'Branioca'. Mogu vam reći da je to divna devojka i, iako je još studentkinja, već je sjajna glumica. Iver nije pao daleko od klade“.
Za Vasiliju je rad na seriji prilika da znanje koje stiče na fakultetu primeni pred kamerama i sarađuje sa iskusnijim kolegama. Šavijina objava ujedno je približila publici mladu glumicu čije prezime već ima značajno mesto u domaćem pozorištu, filmu i televiziji.
Glumački put uz poznato prezime
Vasilija je odluku da se posveti glumi potvrdila upisom na FDU. Povratak iz inostranstva tako je označio i početak njenog umetničkog obrazovanja u Srbiji, a angažman u „Braniocu“ doneo joj je iskustvo rada na domaćoj televizijskoj produkciji.
Pogledajte u galeriji kako izgleda seoski život Nenada Jezdića:
Njen otac je tokom karijere pravio jasnu granicu između profesionalnog i porodičnog života. O razlozima zbog kojih svoje najbliže ne izlaže javnosti govorio je i kada je objašnjavao odnos sa suprugom:
„Ona ne voli da je spominjem ni po statusu koji uživa u našoj bračnoj zajednici, a kamoli ime da joj izgovorim. Ona je u ovoj priči ja, a ja sam ona. To je suština bračnog života“.
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