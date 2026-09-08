da li ste znali

da li ste znali

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Vasilija Jezdić, ćerka glumca Nenada Jezdića, dobila je priliku da se predstavi televizijskoj publici u seriji „Branilac“. Njeno pojavljivanje pred kamerama pratile su i pohvale Borisa Šavije, koji joj u ovom ostvarenju igra oca.

Dok Nenad Jezdić porodični život godinama čuva od javnosti, Vasilija je odabrala profesiju koja je proslavila njenog oca. Posle školovanja u inostranstvu, vratila se u Srbiju i 2023. godine upisala Fakultet dramskih umetnosti, gde glumu studira u klasi Dragana Petrovića Peleta.

Vasilija Jezdić sa Borisom Šavijom radi na novom projektu Foto: boris_savija/Instagram

Boris Šavija pohvalio Vasiliju Jezdić

Zajedničku fotografiju sa snimanja „Branioca“ Šavija je svojevremeno objavio na Instagramu. Uz nju je napisao:

„Moja televizijska kćerka Vasilija Jezdić i ja snimamo novu sezonu 'Branioca'. Mogu vam reći da je to divna devojka i, iako je još studentkinja, već je sjajna glumica. Iver nije pao daleko od klade“.

Foto: Marko Karović

Za Vasiliju je rad na seriji prilika da znanje koje stiče na fakultetu primeni pred kamerama i sarađuje sa iskusnijim kolegama. Šavijina objava ujedno je približila publici mladu glumicu čije prezime već ima značajno mesto u domaćem pozorištu, filmu i televiziji.

Glumački put uz poznato prezime

Vasilija je odluku da se posveti glumi potvrdila upisom na FDU. Povratak iz inostranstva tako je označio i početak njenog umetničkog obrazovanja u Srbiji, a angažman u „Braniocu“ doneo joj je iskustvo rada na domaćoj televizijskoj produkciji.

Pogledajte u galeriji kako izgleda seoski život Nenada Jezdića:

1/6 Vidi galeriju Nenad Jezdić uživa na imanju u selu Zabrdica Foto: printscreen/instagram/jezdicrakija

Njen otac je tokom karijere pravio jasnu granicu između profesionalnog i porodičnog života. O razlozima zbog kojih svoje najbliže ne izlaže javnosti govorio je i kada je objašnjavao odnos sa suprugom:

„Ona ne voli da je spominjem ni po statusu koji uživa u našoj bračnoj zajednici, a kamoli ime da joj izgovorim. Ona je u ovoj priči ja, a ja sam ona. To je suština bračnog života“.

Video: Nenad Jezdić o seriji Ljuljaj me nežno