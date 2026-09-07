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Rok publicista i novinar Dušan Vesić (1959–2026) preminuo je posle duge i teške bolesti, objavili su njegovi prijatelji i saradnici na društvenim mrežama. Iza njega su ostale knjige, dokumentarni filmovi i televizijski serijali posvećeni muzičarima i bendovima koji su oblikovali jugoslovensku rok scenu.

Od novinskih tekstova do „Rockovnika“, Vesić je godinama beležio istoriju domaćeg rokenrola. Njegov rad povezivao je novinarstvo, publicistiku i dokumentarni film, a među temama kojima se vraćao bili su Bijelo dugme, Ekatarina Velika i generacije odrasle uz njihovu muziku.

Od rok redakcija do dokumentarnih serijala

Foto: Milan Maricic/ATAImages

O rok kulturi pisao je za brojne jugoslovenske novine i časopise od 1980. do 1990. godine. U časopisima „Rok“ i „Pop rok“ uređivao je domaću scenu, prateći muzički život o kojem će kasnije stvarati i obimnija autorska dela.

Televizijskoj publici ostavio je dokumentarni serijal „Rockovnik“, kao i seriju i film „EKV – Kao da je bilo nekad“. Bio je i scenarista dokumentarnog filma „Muzika na struju“ iz 2009. godine, posvećenog Bajagi i Instruktorima.

Njegovom bibliografijom posebno se izdvajaju „Bijelo dugme – Šta bi dao da si na mom mjestu“ (2014), „Magi – Kao da je bila nekad“ (2018) i „Bunt dece socijalizma“ (2020).

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