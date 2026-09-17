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Čuvena jugoslovenska glumica Božidarka Frajt je kao dvogodišnje dete preživela koncentracioni logor za decu Sisak u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj odakle ju je spasila Diana Budisavljević. Kreatorima filma "Dara iz Jasenovca", koji govori o genocidu nad Srbima u NDH tokom Drugog svetskog rata, i njena priča bila je inspiracija za scenario.

Glumicu je publika upoznala u ostvarenjima "Užička republika", "Živa istina", "Visoki napon", "Ritam zločina", "Na putu za Montevideo" i mnogim drugim. Važi za prvu jugoslovensku glumicu koja se na filmu pojavila u bikiniju. Osvojila je brojna regionalna priznanja, o njenoj lepoti i talentu se i danas priča.

Pogledajte u galeriji kako je Božidarka Frajt izgledala u mladosti:

1/15 Vidi galeriju Božidarka Frajt u mladosti Foto: Yugopapir, Printcsreen Yt, printscreen YT

Sa 36 saznala da je Srpkinja

Međutim, njen život obeležila je velika tragedija, za koju se otkrilo tek kada je bila na vrhuncu karijere. Glumica je neke ključne trenutke svog života i istinu o poreklu saznala kada je imala 36 godina.

Božidarka je tada otkrila da je rođena u srpskoj porodici Grublješić 11. novembra 1940. godine u kozarskom selu Velika Žuljevica kod Novog Grada u današnjoj Republici Srpskoj. Za vreme kozaračke ofanzive 1942. godine, ustaše su joj streljale majku Vidu kad je imala manje od dve godine, a njen otac Bogdan poginuo je u borbi.

Nakon njihove smrti ona je deportovana u dečji logor u Sisku, nakon čega je završila u zagrebačkom prihvatilištu Crvenog krsta. Tamo su je usvojili Stjepan i Katarina Frajt.

Deca u ustaškom logoru Jasenovac:

1/13 Vidi galeriju Deca u ustaškom logoru Jasenovac Foto: Printscreen, Profimedia, Privatna Arhiva, akg-images / akg-images / Profimedia, Arhiva

Nosila je broj 527

U vagonima za stoku, iz Siska je 16. oktobra 1942. dovezeno 566 male, polužive, gladne, žedne i preplašene dece, sa okačenim kartonskim karticama oko vrata, koje su mnogi kidali ili jeli. Među njima je bila i Božidarka, koja je svoju karticu sačuvala, a sa još 30 dece u tajnosti je spasena i raspoređena u prihvatište Crvenog krsta u Zagrebu, odakle ju je samo pet dana kasnije usvojila porodica Frajt.

Kako je zapisano u dokumentima, Frajtovi su "na izdržavanje i odgoj" uzeli dete s brojem "527" i dali joj svoje prezime i srećno detinjstvo.

Njena tetka Dara, prvoborac sa Kozare, je posle Drugog svetskog rata radila u bolnici u Bjelovaru kao medicinska sestra, a tamo je čula jednu emotivnu ratnu priču: o ženi iz njenog sela koja je streljana i kojoj je oduzeta ćerka, a na kraju se ispostavilo da je to priča o Vidi Grublješić, Božidarkinoj majci.

Božidarka Frajt 1996. godine Foto: printscreen/youtube/krlezingvozd-sluzbenikanal3209

Prepoznala je tetka

Tada je Dara počela da traga za devojčicom, ali bez uspeha: sve dok je jednom prilikom nije ugledala na ekranu i shvatila da je lepa glumica Vidino dete. Božidarka je tek 1976. godine saznala svoje pravo poreklo, kada ju je pronašla tetka Dara i ispričala joj istinu.

Glumica nije često pričala o ovom bolnom i šokantnom saznanju, ali je jednom prilikom za Radio Beograd istakla svoju zahvalnost Frajtovima.

- Tim ljudima sam beskrajno zahvalna. Uzeli su me kao dete sa četiri godine. Ja se ne sećam ničeg iz tog ranijeg detinjstva. Sećam se prve haljine koju su mi obukli i sećam se da nisam imala kosu - rekla je ona 1979. godine.

Božidarka Frajt Foto: Printskrin Youtube

Njena naslednica je takođe glumica

Božidarka danas živi u Zagrebu i ima 84 godine. Ponosna je majka dvoje dece i još ponosnija baka, a njena ćerka je hrvatska glumica Bojana Gregorić Vejzović, koja je jednom prikom pričala o ovom potresnom detalju iz Božidarkinog života.

- Njen put je bio i više nego težak, a njena volja i radost življenja više nego snažni. Hrabri ljudi koračaju napred i ne okreću se prema tuzi prošlosti, već obasuti bleskom neraspoznatljive budućnosti srčano kroče s verom da sutra uvek može biti bolje... Eto, to je moja mama - rekla je Bojana i na pitanje može li da zamisli da se danas dogodi nešto tako rekla:

- Ne daj bože! Strahota, nasilje, siročad... Nikad više, ne ponovilo se...

Božidarka Frajt Foto: Printskrin Youtube

Bojana je svojevremeno za Kurir izjavila da će jednog dana napisati priču svoje majke.

- Jednom ću možda sesti za kompjuter i napisati priču moje majke Božidarke Frajt, kako bi se napokon saznala prava istina... Mama se veoma uzrujala što je već danima logor u Jasenovcu u svim medijima, pojavljuju se senzacionalistički naslovi i izjave koje ona nije dala, a ona ne želi da priča o tome, potresena je. Film "Dara iz Jasenovca" nismo gledale i samim tim ga ne možemo ni komentarisati - rekla je Bojana Gregorić Vejzović za Kurir.Božidarka Frajt je saznala da je rođena u srpskoj porodici Grublješića 1940. godine u kozarskom selu Velika Žuljevica, te da su joj ustaše streljale majku Vidu kad je imala manje od dve godine, a da je njen otac Bogdan poginuo u borbi.Božidarka Frajt je saznala da je rođena u srpskoj porodici Grublješića 1940. godine u kozarskom selu Velika Žuljevica, te da su joj ustaše streljale majku Vidu kad je imala manje od dve godine, a da je njen otac Bogdan poginuo u borbi.

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