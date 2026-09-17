Ustaše srpsku glumicu poslale u logor kad je imala 2 godine: Strpali je u vagon za stoku i streljali joj majku, pa je dali Hrvatima na usvajanje
- Božidarka Frajt je kao dvogodišnje dete preživela logor za decu u Sisku, a spasila ju je Diana Budisavljević.
- Kasnije je otkriveno da je rođena u srpskoj porodici Grublješić, a ustaše su joj streljale majku i oca tokom kozaračke ofanzive.
Čuvena jugoslovenska glumica Božidarka Frajt je kao dvogodišnje dete preživela koncentracioni logor za decu Sisak u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj odakle ju je spasila Diana Budisavljević. Kreatorima filma "Dara iz Jasenovca", koji govori o genocidu nad Srbima u NDH tokom Drugog svetskog rata, i njena priča bila je inspiracija za scenario.
Glumicu je publika upoznala u ostvarenjima "Užička republika", "Živa istina", "Visoki napon", "Ritam zločina", "Na putu za Montevideo" i mnogim drugim. Važi za prvu jugoslovensku glumicu koja se na filmu pojavila u bikiniju. Osvojila je brojna regionalna priznanja, o njenoj lepoti i talentu se i danas priča.
Pogledajte u galeriji kako je Božidarka Frajt izgledala u mladosti:
Sa 36 saznala da je Srpkinja
Međutim, njen život obeležila je velika tragedija, za koju se otkrilo tek kada je bila na vrhuncu karijere. Glumica je neke ključne trenutke svog života i istinu o poreklu saznala kada je imala 36 godina.
Božidarka je tada otkrila da je rođena u srpskoj porodici Grublješić 11. novembra 1940. godine u kozarskom selu Velika Žuljevica kod Novog Grada u današnjoj Republici Srpskoj. Za vreme kozaračke ofanzive 1942. godine, ustaše su joj streljale majku Vidu kad je imala manje od dve godine, a njen otac Bogdan poginuo je u borbi.
Nakon njihove smrti ona je deportovana u dečji logor u Sisku, nakon čega je završila u zagrebačkom prihvatilištu Crvenog krsta. Tamo su je usvojili Stjepan i Katarina Frajt.
Deca u ustaškom logoru Jasenovac:
Nosila je broj 527
U vagonima za stoku, iz Siska je 16. oktobra 1942. dovezeno 566 male, polužive, gladne, žedne i preplašene dece, sa okačenim kartonskim karticama oko vrata, koje su mnogi kidali ili jeli. Među njima je bila i Božidarka, koja je svoju karticu sačuvala, a sa još 30 dece u tajnosti je spasena i raspoređena u prihvatište Crvenog krsta u Zagrebu, odakle ju je samo pet dana kasnije usvojila porodica Frajt.
Kako je zapisano u dokumentima, Frajtovi su "na izdržavanje i odgoj" uzeli dete s brojem "527" i dali joj svoje prezime i srećno detinjstvo.
Njena tetka Dara, prvoborac sa Kozare, je posle Drugog svetskog rata radila u bolnici u Bjelovaru kao medicinska sestra, a tamo je čula jednu emotivnu ratnu priču: o ženi iz njenog sela koja je streljana i kojoj je oduzeta ćerka, a na kraju se ispostavilo da je to priča o Vidi Grublješić, Božidarkinoj majci.
Prepoznala je tetka
Tada je Dara počela da traga za devojčicom, ali bez uspeha: sve dok je jednom prilikom nije ugledala na ekranu i shvatila da je lepa glumica Vidino dete. Božidarka je tek 1976. godine saznala svoje pravo poreklo, kada ju je pronašla tetka Dara i ispričala joj istinu.
Glumica nije često pričala o ovom bolnom i šokantnom saznanju, ali je jednom prilikom za Radio Beograd istakla svoju zahvalnost Frajtovima.
- Tim ljudima sam beskrajno zahvalna. Uzeli su me kao dete sa četiri godine. Ja se ne sećam ničeg iz tog ranijeg detinjstva. Sećam se prve haljine koju su mi obukli i sećam se da nisam imala kosu - rekla je ona 1979. godine.
Njena naslednica je takođe glumica
Božidarka danas živi u Zagrebu i ima 84 godine. Ponosna je majka dvoje dece i još ponosnija baka, a njena ćerka je hrvatska glumica Bojana Gregorić Vejzović, koja je jednom prikom pričala o ovom potresnom detalju iz Božidarkinog života.
- Njen put je bio i više nego težak, a njena volja i radost življenja više nego snažni. Hrabri ljudi koračaju napred i ne okreću se prema tuzi prošlosti, već obasuti bleskom neraspoznatljive budućnosti srčano kroče s verom da sutra uvek može biti bolje... Eto, to je moja mama - rekla je Bojana i na pitanje može li da zamisli da se danas dogodi nešto tako rekla:
- Ne daj bože! Strahota, nasilje, siročad... Nikad više, ne ponovilo se...
Bojana je svojevremeno za Kurir izjavila da će jednog dana napisati priču svoje majke.
- Jednom ću možda sesti za kompjuter i napisati priču moje majke Božidarke Frajt, kako bi se napokon saznala prava istina... Mama se veoma uzrujala što je već danima logor u Jasenovcu u svim medijima, pojavljuju se senzacionalistički naslovi i izjave koje ona nije dala, a ona ne želi da priča o tome, potresena je. Film "Dara iz Jasenovca" nismo gledale i samim tim ga ne možemo ni komentarisati - rekla je Bojana Gregorić Vejzović za Kurir.Božidarka Frajt je saznala da je rođena u srpskoj porodici Grublješića 1940. godine u kozarskom selu Velika Žuljevica, te da su joj ustaše streljale majku Vidu kad je imala manje od dve godine, a da je njen otac Bogdan poginuo u borbi.Božidarka Frajt je saznala da je rođena u srpskoj porodici Grublješića 1940. godine u kozarskom selu Velika Žuljevica, te da su joj ustaše streljale majku Vidu kad je imala manje od dve godine, a da je njen otac Bogdan poginuo u borbi.
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