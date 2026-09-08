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Pop-rok sastav iz Dubrovnika Silente održaće svoj najveći beogradski koncert dosad, 11. septembra od 20 časova u Luci Beograd, najavili su organizatori. Publika će imati priliku da čuje presek cele karijere benda, od pesama koje su obeležile njihove početke do novih izdanja, koja najavljuju sledeće poglavlje. Koncert neće proći bez najvećeg hita "Terca na tišinu".

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Grupa Silente Foto: Mario Pavlović


- Poslednjih 10 godina svaki koncert koji smo održali u Beogradu bio je rasprodat. Naše društvene mreže prepune su poziva i podrške koja nam nezamislivo puno znači i nameravamo svu tu ljubav i energiju vratiti na ovom, dosad najvećem, beogradskom koncertu. Daćemo sve od sebe i odsvirati sve što znamo kako bi se publika nakon koncerta kući vratila srećnija i bogatija za jedno izvanredno veče. Znamo da se bavimo zabavnom industrijom, ali ovaj bend je životom u ovome, umetnost i osećaje koje delimo s publikom shvatamo veoma ozbiljno i verujemo da će Beograd to osetiti. Tu noć, osim nas, ne čeka vas ništa drugo - poručuju iz benda.

Ulaznice za koncert dostupne su putem online platforme gigstix.com.

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