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Grupa Lavina, koja je predstavljala Srbiju na izboru za Pesmu Evrovizije u Beču, objavljuje novi singl i spot i kreće na regionalnu, a zatim i na evropsku turneju. Najnovija pesma "Fall Apart" snimljena je sa producentom Risom Majom, koji je sarađivao sa legendarnim bendovima Mjuz, Bring mi d horajzon i Tri dejs grejs, a čiji su radovi u samom vrhu najviše strimovanih numera na svetu.

Foto: Radule Perisic/ATAImages



Video-spot za singl "Fall Apart" uradili su reditelj Jasmin Cvišić i direktor fotografije Džejlan Ibrahimović (dobitnik prestižne nagrade za najbolju kinematografiju na festivalu London mjuzik video avords 2026). Turneja počinje 15. septembra u Temišvaru, 17. septembra su u Banjaluci na Kastel festu, 18. septembra u SKC Novi Sad, dok u subotu, 19. septembra, održavaju svoj veliki koncert u Luci Beograd. Samo dan kasnije Lavina prvi put nastupa u Zagrebu u Tvornici kulture.

Na prvih sedam koncerata, uključujući Beograd, Novi Sad, Banja Luku i Zagreb, kao specijalni gosti grupe Lavina nastupiće Alexandra Capitanescu sa svojim bendom - nova mlada zvezda iz Rumunije, rođena 2003, koja je svojim singlovima „Choke Me“, „Heat“ i „Fuego“ osvojila Evropu i stekla preko 15 miliona preslušavanja na Spotifaju, te donela Rumuniji 3. mesto u finalu ovodišnjeg Eurosonga.

Koncert Lavine u Beogradu otvoriće grupa Nit iz Beograda, dok će u Oltenu u Švajcarskoj predgrupe biti Chaver iz Nemačke i Uncaved iz Švajcarske. U Talinu u Estoniji bendovi koji će nastupati pre Lavine su Bloody Fails (Finska) i Ampest (Estonija) kao i finski Numento, koji ce takođe otvoriti Lavinin koncert u Helsinkiju.

Pogledajte nastup Lavine na Evroviziji

1/9 Vidi galeriju Niški bend Lavina zatvorio je prvo polufinale Evrovizije 2026 brutalnim metal nastupom, a frontmen Luka Aranđelović privukao je pažnju glasom i kostimom teškim 20 kilograma. Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za najveće poštovaoce benda Lavina biće organizovani susreti i potpisivanje memorabilije (meet and greet) na skoro svim koncertima, a detalji o tome biće objavljeni na društvenim mrežama izvođača neposredno pre održavanja istih.

Bend Lavina sačinjavaju: Luka Aranđelović - vokal, Pavle Samardžić - gitara, Andrija Cvetanović - gitara, Nikola Petrović – bass, Pavle Aranđelović - klavijature i Bojan Ilić – bubnjevi.

Bonus video: Prvi intervju grupe Lavina