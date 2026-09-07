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Dugometražni igrani film "Mraz" srpskog scenariste i reditelja Pavla Vučkovića imaće svetsku premijeru sredinom oktobra na 59. Međunarodnom festivalu fantastičnog filma Katalonije u Sidžesu (Sitges - International Fantastic Film Festival of Catalonia), najvećem i najprestižnijem festivalu fantastičnog i horor filma, gde će biti prikazan u glavnom takmičarskom programu.

Bogata istorija

Sidžes festival je tokom svoje bogate istorije ugostio filmske velikane poput Dejvida Linča, Kventina Tarantina, Entonija Hopkinsa, Džordža A. Romera, Eda Harisa, Tilde Svinton, Vima Vendersa, Dejvida Kronenberga i mnoge druge, koji iz godine u godinu predstavljaju istinsku atrakciju kako za publiku, tako i za medije.

Vesna Trivalić Foto: Nemanja Miščević/promo



Film "Mraz" je inspirisan mitom iz istočne Srbije. Mirjana, cinična i emocionalno distancirana policijska detektivka, dolazi u malo mesto da istraži nestanak Adele, mlade devojke koja je tamo boravila radeći blog o lokalnim pričama o magiji. Bez opipljivih dokaza, istraga je vodi kroz zatvorenu zajednicu, čiji stanovnici nešto kriju. Tragovi nestale devojke sve više se prepliću sa lokalnim sujeverjem i pričama o neobičnom biću koje je, čini se, bilo u kontaktu sa Adelom. Dok pokušava da otkrije šta se dogodilo, Mirjana se sve dublje uvlači u tajanstveni svet, koji dovodi u pitanje njeno racionalno viđenje stvarnosti. Prateći Adeline tragove, suočiće se ne samo sa onim što se krije u mestu već i sa strahovima koje je čitavog života potiskivala.



U filmu "Mraz" glavnu ulogu maestralno je odigrala Kamka Tocinovski iz Makedonije, dok ostale uloge tumače mlada nada iz Crne Gore Lara Dragović, legendarna Vesna Trivalić, kao i Jovo Maksić, Mirko Vlahović, Zlatan Vidović, Jovan Belobrković i Antonio Skarpa.

Kamka Tocinovski Foto: Nemanja Miščević/promo



Uz reditelja i scenaristu Pavla Vučkovića, ekipu filma čine direktor fotografije Đorđe Arambašić, scenografkinja Livija Mikić, kostimografkinja Magdalena Klašnja, dizajnerka filmske maske Jasmina Mina Lilić, montažerka Milena Predić, snimatelj zvuka Igor Popovski (Severna Makedonija), kompozitorski duo Filius blu iz SAD, dok je dizajner zvuka Ivan Zelić iz Hrvatske.

"Mraz" je sniman u Beogradu, selu Braćevac u istočnoj Srbiji, na Kosmaju i u selu Babe tokom septembra i oktobra 2024. godine.

Novi film Pavla Vučkovića realizovan je u koprodukciji kuće "Plan 9" (Srbija) kao glavnog producenta, kao i "ORWO/Blek hangar studiosa" (Velika Britanija), "Film distrikta" (Srbija), Telekoma Srbija, "Parangal filma" (Crna Gora), "Blek ket prodakšna" (Makedonija), "Telefilma" (Hrvatska), ali i "Sinerenta", "Art & popkorna" (Srbija), "Vega filma" i "Vesna filma" (Rusija).

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Glavni producent je Stefan Mladenović, dok su ostali producenti Tatjana Žeželj Gojković i Džejk Sil. Koproducenti su Maja Kecojević, Tomi Salkovski, Stanko Babić, Ivica Vidanović, Nevena Savić, Miroslav Mogorović, Pavle Vučković, Katarina Mihajlova i Olga Lesnova, a pridruženi producenti Zlatan Vidović, Bojan Vujinović i Zoran Pilipović. Izvršni producenti su Stefan Mladenović i Ramona Plazinić.

Pogledajte snimanje filma "Mraz"

1/9 Vidi galeriju Film Mraz Foto: Nemanja Miščević, Nemanja Miščević/promo



Film su podržali međunarodni fondovi za razvoj Medija i Eurimadžes development fand, Filmski centar Srbije (razvoj i produkcija filma), Ministarstvo kulture Srbije kroz program podsticaja filmskim projektima, kao i Filmski centar Crne Gore, Filmska agencija Severne Makedonije i Hrvatski audio-vizuelni centar.

59. Međunarodni festival fantastičnog filma Katalonije u Sidžesu održava se od 8. do 18. oktobra 2026. godine.



Ko je Vučković: Dva puta nagrađen u Kanu

Pavle Vučković je reditelj i scenarista iz Beograda. Dva puta je nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu za kratke filmove "Trči, zeko, trči" (2003) i "Minus" (2007).

Pavle Vučković Foto: Nemanja Miščević



Film "Trči, zeko, trči" prikazan je na brojnim festivalima širom sveta, a nalazi se i u kolekciji Muzeja moderne umetnosti (MoMA) u Njujorku. Prikazan je i u Centru "Žorž Pompidu" u Parizu, kao i u londonskom muzeju Tate modern.

Njegov prvi dugometražni film "Panama" premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Kanu 2015. u okviru zvanične selekcije, a potom je predstavljen u brojnim zemljama širom sveta, uključujući Nemačku, Veliku Britaniju, Južnu Koreju, Japan, Ukrajinu i druge.

Bonus video: Premijera u Kanu