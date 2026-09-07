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Nacionalni festival filma i televizije (NAFFIT) na Zlatiboru završen je razgovorom sa jednim od najuspešnijih domaćih reditelja Predragom Gagom Antonijevićem, koji je kroz lična iskustva, anegdote i planove za budućnost napravio svojevrsnu retrospektivu karijere - od prvih koraka u Holivudu do novih domaćih projekata.

Gostujući u emisiji "Za stolom sa Apostolom", Antonijević je govorio o saradnji sa Oliverom Stounom, Denisom Kvejdom, Džonom Karpenterom i Kirkom Daglasom, ali i o tome kako su godine provedene u Americi promenile njegov pogled na film i profesiju.

Foto: Kurir

Posebnu simboliku ovogodišnjem festivalu dalo je prisustvo nemačke glumice Nastasje Kinski, koju je Antonijević pozvao na Zlatibor povodom tri decenije od snimanja filma "Spasitelj", ostvarenja koje mu je otvorilo vrata međunarodne karijere.

- Prošlo je 30 godina otkako smo zajedno snimali "Spasitelja". Pozvao sam je da bude deo našeg festivala i veoma mi je drago što je prihvatila - rekao je reditelj.

Prisećajući se odlaska u Los Anđeles, Antonijević je istakao da ga nije vodila ambicija, već radoznalost. Nakon uspeha filma "Mala", američka distributerska kuća pokazala je interesovanje za njegov rad i pozvala ga u Holivud.

- Jedan je život. Hteo sam da pokušam. Ako već postoje filmski Himalaji, zovu se Holivud. Rekao sam sebi da treba odem i vidim dokle mogu da stignem - ispričao je.

Foto: Justin Ng / Avalon / Profimedia

Jedna od najzanimljivijih epizoda njegove karijere vezana je za Olivera Stouna. Iako mu je slavni oskarovac ponudio da režira film o ratu u Bosni, Antonijević je posle neprospavane noći odlučio da ponudu odbije. Nedugo potom dobio je scenario za "Spasitelja", film koji će odrediti dalji tok njegove karijere.

Foto: United Archives/Impress / United/United Archives/Impress

Anegdotu sa Denisom Kvejdom publika je ispratila uz osmeh. Glumac ga je, kaže, lično pozvao nakon što je pročitao scenario.

- Kaže: "Ovde Denis Kvejd. Pročitao sam scenario i voleo bih da igram u filmu." Ja mu odgovaram: "Ne mogu sad da pričam, na pijaci sam, samo da odložim kese" - prisetio se Antonijević.

Govoreći o životu u Americi, reditelj je istakao da ga je Holivud naučio skromnosti.

- Dođeš tamo, ne zna te niko. Ne možeš ni sto u restoranu da dobiješ. Ali upravo to leči ego. Naučiš da sve moraš ponovo da zaslužiš - rekao je.

Iako nije radio u velikim holivudskim studijima, već uglavnom na nezavisnim produkcijama, smatra da mu je američki način rada doneo dragoceno iskustvo, koje je kasnije preneo u Srbiju.

Foto: Božidar Živanović

Po povratku je radio na serijama "Ubice mog oca" i "Državni službenik", za koje kaže da su donele drugačiji ritam i moderniju televizijsku naraciju.

- Film jeste umetnost, ali je i ozbiljan biznis. U Americi je upravo to - industrija koja oblikuje kulturu i predstavlja jedan od najjačih instrumenata takozvane meke moći - ocenio je Antonijević.

Govoreći o aktuelnim projektima, potvrdio je da je završio film "Sretenje", istorijsku dramu koja kroz dve različite političke i državotvorne ideje govori o ključnim trenucima srpske istorije. Istovremeno radi na projektima "Janičar" i "12 vitezova", istorijskoj priči o grupi srpskih vitezova koji planiraju atentat na sultana.

Pogledajte kako je bilo na snimanju filma "Sretenje"

1/13 Vidi galeriju Kurir na snimanju filma Sretenje Foto: Fabrika Fotografa, Teodor Milošević, Kurir

Osvrnuo se i na reakcije koje je izazvala "Dara iz Jasenovca", ocenivši da osporavanja nisu bila usmerena samo na film već i na samu temu kojom se bavio.

Na kraju razgovora poručio je da veruje kako je domaća kinematografija poslednjih godina napravila veliki iskorak zahvaljujući većim ulaganjima i rastu televizijske produkcije, ali i da ga je Holivud naučio najvažnijoj lekciji.

- Holivud svakoga na kraju stavi na svoje mesto - zaključio je Predrag Gaga Antonijević zatvarajući ovogodišnji NAFFIT pričom koja je spojila iskustvo svetske filmske industrije i pogled na budućnost srpske kinematografije.

Bonus video: Kako je bilo na snimanju filma "Sretenje"