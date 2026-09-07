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Debitantski film "Dom" (Hjem) rediteljke i poznate glumice Marijane Janković, nastao u dansko-srpskoj koprodukciji, ušao je među tri ostvarenja koja predstavljaju Dansku na 99. dodeli nagrade Oskar u kategoriji najbolji međunarodni film. Konačnu odluku komisija će saopštiti 25. septembra, a ostvarenje inspirisano ličnim iskustvom autorke već je privuklo pažnju festivalske publike. Svetsku premijeru imalo je na Međunarodnom filmskom festivalu u Roterdamu, potom je prikazano na Sarajevo film festivalu, kao i na otvaranju Filmskog festivala Herceg Novi. Pred domaću bioskopsku publiku stiže tek 18. marta.

Pogledajte kako se snimao film "Dom"

1/25 Vidi galeriju Film Dom Foto: MFC, Manuel Claro



U središtu priče filma "Dom" je šestogodišnja Maja čiji roditelji početkom devedesetih napuštaju Jugoslaviju u nadi da će u Danskoj započeti novi život. Dok njihova dva starija sina ostaju u domovini, porodica veruje da će razdvojenost biti samo privremena. Međutim, suočavanje sa emigrantskim životom, neizvesnošću i svakodnevnim izazovima pokazuje se kao mnogo teže nego što su očekivali.

Ulogu Majine majke tumači Nada Šargin. Glumica smatra da film govori o svakoj porodici koja se našla pred velikim životnim iskušenjima kao što su odlazak u inostranstvo i razdvajanje.

- Ovo je priča ne samo o ovoj porodici već o svakoj koja prolazi kroz teške trenutke. Neko pukne, neko kaže nešto ružno, neko napravi pogrešan potez, ali svi pokušavaju da pronađu način da opstanu - ističe Nada, kojoj ovo nije bio nimalo lak zadatak.

- Glumac ne sme da sudi liku, već mora da ga razume. Najteže mi je bilo da shvatim kako žena pristaje da ode i privremeno ostavi dvoje dece za koje trenutno nema novca za smeštaj u nadi da će brzo zaraditi i dovesti ih. To me je podsetilo na Ibsenovu Noru iz "Lutkine kuće". Morala sam da uđem u psihologiju žene koja ide da pronađe sebe kako bi se svojoj deci vratila kao bolja osoba. Takođe, scena koja se tiče abortusa otvara važnu društvenu temu. Mladi moraju više da paze i da se edukuju jer to nije naivna stvar, već ogroman stres za organizam i rizik po zdravlje. Za ženu koju igram porodica i karijera su jedno te isto, i taj čin je za nju bio nešto najstrašnije, ali iznuđeno okolnostima - dodaje Nada, ističući da se porodični odnosi danas možda više analiziraju nego ranije, ali da su krize oduvek bile sastavni deo života.

05:22 Nada Sargin o filmu Dom Izvor: Kurir



- Moramo da razumemo da govorimo o generacijama koje nisu znale šta su anksioznost, terapija ili preispitivanje emocija. Oni su živeli drugačije i donosili odluke sa znanjem koje su tada imali. Zato je važno da ih ne osuđujemo iz današnje perspektive - smatra glumica.

Prema njenim rečima, jedna od najvažnijih poruka filma "Dom" jeste da porodicu ne održava savršenstvo, već spremnost na razumevanje i oproštaj.

Foto: Manuel Claro, MFC