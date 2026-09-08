Dok je Ljubiša Samardžić snimao "Nebesku udicu", sin mu je umirao od leukemije: Ono što mu je rekao iz bolnice ostavilo ga bez reči
- Ljubiša Samardžić preminuo je 8. septembra 2017. u 81. godini, posle duge i teške bolesti, a po želji je kremiran i sahranjen uz sina Dragana.
- Iza sebe je ostavio više od stotinu uloga i filmove koji su obeležili jugoslovensku i srpsku kinematografiju, uz brojne nagrade i veliko poštovanje publike.
Na današnji dan, 8. septembra 2017. godine, preminuo je Ljubiša Samardžić, jedan od najvoljenijih glumaca jugoslovenske i srpske kinematografije. Imao je 81 godinu, a iza sebe je ostavio više od stotinu uloga, brojne nagrade i filmove koji su postali deo kolektivnog sećanja.
Ipak, iza velikih uloga krila se jedna od najtežih životnih priča. Samardžić je doživeo tragediju koja ga je potpuno slomila, njegov sin Dragan borio se sa leukemijom i preminuo je u 34. godini.
Upravo u tom periodu Ljubiša je snimio svoj prvi rediteljski film "Nebeska udica". Ostvarenje je nastajalo u vreme bombardovanja 1999. godine, a kasnije je stiglo i do Berlinskog filmskog festivala.
Priča o "Nebeskoj udici" zato je za Samardžića bila mnogo više od filmskog uspeha. Film je nastao u trenutku kada se njegov život privatno potpuno raspadao, dok se njegov sin lečio.
A onda mu je Dragan, koji se nalazio u bolnici, rekao nešto što je Ljubiši ostalo zauvek urezano u sećanje. Nakon što je pogledao film, predvideo je ocu da će "Nebeska udica" biti prikazana u takmičarskom programu Berlina. Što se zaista i dogodilo.
Film je 2000. godine ušao u glavni takmičarski program Berlinala, čime je Samardžić kao reditelj napravio ogroman uspeh.
Ali iza tog uspeha ostala je porodična tragedija koju Ljubiša nikada nije uspeo da preboli. Njegova supruga Mirjana kasnije je govorila o tome koliko je teško gledala kako joj odlazi prvo sin, a potom i suprug.
Ljubiša je preminuo 8. septembra 2017. godine, posle duge i teške bolesti. Po sopstvenoj želji, kremiran je, a urna je položena u porodičnu grobnicu, pored sina Dragana.
(Kurir.rs/Mondo)
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