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Na današnji dan, 8. septembra 2017. godine, preminuo je Ljubiša Samardžić, jedan od najvoljenijih glumaca jugoslovenske i srpske kinematografije. Imao je 81 godinu, a iza sebe je ostavio više od stotinu uloga, brojne nagrade i filmove koji su postali deo kolektivnog sećanja.

Ljubiša Samardžić Foto: Damir Dervišagić

Ipak, iza velikih uloga krila se jedna od najtežih životnih priča. Samardžić je doživeo tragediju koja ga je potpuno slomila, njegov sin Dragan borio se sa leukemijom i preminuo je u 34. godini.

Upravo u tom periodu Ljubiša je snimio svoj prvi rediteljski film "Nebeska udica". Ostvarenje je nastajalo u vreme bombardovanja 1999. godine, a kasnije je stiglo i do Berlinskog filmskog festivala.

Priča o "Nebeskoj udici" zato je za Samardžića bila mnogo više od filmskog uspeha. Film je nastao u trenutku kada se njegov život privatno potpuno raspadao, dok se njegov sin lečio.

Ljubiša i Mirjana Samardžić Foto: Dragan Kadić

A onda mu je Dragan, koji se nalazio u bolnici, rekao nešto što je Ljubiši ostalo zauvek urezano u sećanje. Nakon što je pogledao film, predvideo je ocu da će "Nebeska udica" biti prikazana u takmičarskom programu Berlina. Što se zaista i dogodilo.

Film je 2000. godine ušao u glavni takmičarski program Berlinala, čime je Samardžić kao reditelj napravio ogroman uspeh.

Film "Nebeska udica" Foto: Printscreen

Ali iza tog uspeha ostala je porodična tragedija koju Ljubiša nikada nije uspeo da preboli. Njegova supruga Mirjana kasnije je govorila o tome koliko je teško gledala kako joj odlazi prvo sin, a potom i suprug.

Ljubiša je preminuo 8. septembra 2017. godine, posle duge i teške bolesti. Po sopstvenoj želji, kremiran je, a urna je položena u porodičnu grobnicu, pored sina Dragana.

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