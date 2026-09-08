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Danica Ristovski nagrađena je na Nacionalnom festivalu filma i televizije (NAFFIT) za najbolju sporednu žensku ulogu, za lik mati Efimije u seriji "Zvaćeš se Varvara". Inače, izvršni producenti serije "Zvaćeš se Varvara" su Lazar Ristovski, bivši suprug glumice, i Jovan Ristovski, njihov sin.

Glumica se nakon svečanog uručivanja nagrade na NAFFIT-u obratila prisutnima ističući koliko je zahvalna na priznanju, te posebno naglasila koliko je važan celokupan tim koji stoji iza jednog ovakvog projekta.

U video-prilogu poslušajte govor Danice Ristovski nakon uručenja nagrade:

01:29 Danica Ristovski govor na Zlatiboru Izvor: Kurir

- Ako umetnost podražava život, onda to čini pomoću posebnih ogledala, a ta ogledala su sve ljudske duše koje učestvuju ispred kamere i iza nje, svojim znanjem, svojom strašću, zanimanjima, kreirajući umetničko delo. Zato se ja, primajući ovu nagradu, zahvaljujem svim učesnicima, kreatorima naše serije "Zvaćeš se Varvara". Scenaristi Milošu Radoviću, reditelju Dejanu Zečeviću, direktoru fotografije Dušanu Joksimoviću, producentima Telekomu Srbija i "Zilion filmu". I posebno, mojim koleginicama koje su igrale monahinje, a kojima sam delila kadar. Hvala na nagradi, radujem se, i živeo Nacionalni festival filma i televizije - rekla je Danica Ristovski.

Danica Ristovski i Milica Milša zajedno na Zlatiboru nakon venčanja Lazara Ristovskog i Anice Lazić Foto: Instagram/milicamilsaisakovic

Iako je njen bivši suprug, Lazar Ristovski, jedan od izvršnih producenata serije, glumac se nije našao među onima kojima se Danica zahvalila prilikom primanja nagrade.

Tokom održavanja NAFFIT-a na Zlatiboru, Danica Ristovski se sve vreme družila s Milicom Milšom, koja joj je bliska prijateljica, i glumcem Petrom Božovićem.

Ristovski se oženio 39 godina mlađom izabranicom

Glumac Lazar Ristovski se u strogoj tajnosti oženio 39 godina mlađom Anicom Lazić, s kojom je ušao u vezu nakon razvoda.

Par je vest o venčanju objavio 3. septembra, a kuma im je bila manekenka Sofija Milošević.

U galeriji pogledajte fotografije s venčanja Lazara Ristovskog i Anice Lazić:

1/7 Vidi galeriju Žive život iz bajke Foto: Mrdja Lovers Studio/Mrdja Lovers STUDIO ©2022

"Upravo venčani", napisao je par na društvenim mrežama objavivši zajedničke fotografije. Anica na njima blista u beloj elegantnoj haljini, dok je Lazar odabrao odelo u krem nijansi.

Njih dvoje žive svoju ljubav bez mnogo obaziranja na komentare okoline. Zajedno putuju, pojavljuju se u javnosti i povremeno sa pratiocima podele trenutke iz privatnog života. Svaka njihova fotografija izazove brojne reakcije, a razlika u godinama i mogućnost venčanja već dugo su među temama koje najviše zanimaju javnost.

Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

Anica govorila da neće brak

Anica, međutim, nema dilemu. Za nju se kvalitet veze ne meri burmom i potpisom, već načinom na koji se partneri odnose jedno prema drugom.

Glumica je otvoreno govorila o svom odnosu prema braku i objasnila da joj formalnosti nisu potrebne kako bi znala da je pronašla osobu sa kojom želi da deli život.

U galeriji pogledajte fotografije Danice i Lazara Ristovskog iz perioda dok su bili u braku:

1/6 Vidi galeriju Danica i Lazar Ristovski bili su u braku 42 godine Foto: Damir Dervišagić

- Ja nisam mnogo maštala o venčanju kad sam bila devojčica, niti mi je danas to mnogo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama žena prija da nosimo venčanice.Ne patim za tim da se udam, važnije da mi je živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu - rekla je ona.

Od prvog susreta se nisu razdvojili

Anica je ranije otkrila da je već pri prvom susretu sa Lazarom osetila snažnu povezanost. Njihova ljubavna priča nije počela dugim udvaranjem i kalkulacijama, već razgovorom koji je trajao satima.

Pogledali smo se, zagrlili, seli i razgovarali satima. Od tog dana više se nismo razdvojili. Prepoznaju se duše, nema tu nema pametovanja, dvoumljenja, kalkulisanja. Kada duša zove morate se odazvati – rekla je glumica za magazin „Hello“.

Video: Poljubac Lazara Ristovskog i Anice Lazić na crvenom tepihu