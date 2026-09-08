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Rediteljka i producentkinja Teona Strugar Mitevska i glumica i producentkinja Labina Mitevska ovogodišnje su dobitnice „Specijalnog priznanja za afirmaciju filmske umetnosti regiona - Zlatna nit“

Foto: Říhová Michaela / ČTK / Profimedia

Umetnički savet i Odbor LIFFE-a dodeljuju „Zlatnu nit – Specijalno priznanje za afirmaciju filmske umetnosti regiona“ ex aequo Teoni Strugar Mitevski i Labini Mitevski, za izuzetan i dugogodišnji doprinos filmskoj umetnosti i afirmaciji savremene kinematografije regiona: “Kroz dugogodišnju i plodnu saradnju, Teona Strugar Mitevska i Labina Mitevska izgradile su prepoznatljiv autorski izraz, stvarajući dela koja snažnim i originalnim filmskim jezikom govore o univerzalnim temama duboko ukorenjenim u društvenu stvarnost regiona. Njihov rad predstavlja važan deo savremene regionalne kinematografije i istovremeno doprinosi njenoj vidljivosti i afirmaciji u evropskim i svetskim okvirima.”

Teona Strugar Mitevska i Labina Mitevska: “ Sloboda izražavanja je naš moto i cilj, bez nje prava umetnost ne može da postoji. To je vrednost koju smo oduvek isticale u svojim filmovima, kako kroz priče koje pripovedamo, tako i kroz formu koju koristimo. Stvaranje prostora u kojem će ta sloboda izražavanja cvetati i poprimiti svoj pravi oblik nije uvek lak zadatak, ali je neophodan. Nadamo se da su naši postupci inspirisali kolege i buduće generacije da budu hrabri i odvažni u ostvarivanju svojih sloboda.”

Foto: Promo

Priznanje će sestrama Mitevski biti uručeno na otvaranju 19. LIFFE-a, 15.septembra u Narodnom pozorištu u Leskovcu.

Teona Strugar Mitevska: “Režija je profesija koja je podjednako kreativna koliko i tehnička. Stvaranje filma poredim sa izgradnjom fabrike, mosta ili katedrale, u tom procesu, radnička klasa – odnosno proleterijat – jednako je važna kao i kreatori i oni koji donose odluke, a to je u našem slučaju filmski reditelj. Za mene je to suština snimanja filma: snaga kolektivnog napora.”

Labina Mitevska: “ Kada smo počele da se bavimo filmom, u regionu je bilo tek nekoliko rediteljki; danas ih ima na stotine, a taj broj i dalje raste. Ta činjenica nam pruža ohrabrenje – to je nešto na šta moramo biti ponosne i što moramo nastaviti da negujemo. Za nas, kao filmske radnice, od ključnog je značaja da zauzmemo mesto koje nam u ovoj industriji s pravom pripada. I na kraju, veoma je malo festivala posvećenih isključivo režiji. Hvala ti što postojiš, LIFFE!”

Foto: Říhová Michaela / ČTK / Profimedia

Teona Strugar Mitevska je rođena 1974. godine u umetničkoj porodici u Skoplju. Završila je master studije filma na Tisch School of Arts na Univerzitetu u Njujorku.Kao rediteljka kratkometražnog filma debitovala je 2001. godine ostvarenjem “Veta”, a od tada je snimila niz filmova: “Kako sam ubila sveca” (2004) “Ja sam iz Titovog Velesa” (2007) “Žena koja je obrisala suze” (2012) “Tereza i ja” (2013) i “Kad dan nije imao ime” (2017) “Bog postoji, njeno ime je Petrunija” ( 2018) “Najsrećniji čovek na svetu” ( 2022) “Majka Tereza” ( 2025). Od 2016. godine, kompanija „Sisters and Brother Mitevski” , koju je osnovala zajedno sa bratom Vukom i sestrom Labinom, učestvovala je u koprodukciji filmova: “Divlja kruška” (Nuri Bilge Džejlan) “Noćni život” (Damjan Kozole) i “Sijeranevada” (Kristi Puju). Ministarstvo kulture Francuske joj je 2018. godine dodelilo titulu viteza Reda umetnosti i književnosti .

Labina Mitevska je glumačku karijeru započela kao tinejdžerka 1993. godine, ulogom Zamire u filmu Milča Mančevskog „Pre kiše”. 1996. godine počinje uspešnu saradnju sa Majklom Vinterbotomom; nakon filma „Dobro došli u Sarajevo”, zajedno su radili na filmu „Želim te”. Za ova ostvarenja izabrana je za jednu od „Zvezda u usponu” na Berlinskom filmskom festivalu 1998. godine. Njena glumačka karijera nastavila se širom Evrope. Ostvarila je više od 30 uloga. U kompaniji “Sisters and brother Mitevski” zadužena je za produkciju.

U okviru 19. LIFFE-a, a u čast laureatkinja biće prikazan njihov poslednji film “Majka Tereza”, kao i ostvarenje “Bog postoji, njeno ime je Petrunija”, za koji je Teona Strugar Mitevska nagrađena za najbolju režiju na 12. LIFFE-u 2019. godine.