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Svetska premijera filma "U vrtu moja ruka pušta koren", u režiji Borisa Hadžije iz Srbije i Hode Taheri iz Irana, održana je u takmičarskom programu Dani autora u okviru 83. Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji. U ovom ostvarenju pratimo Hodu i Borisa, koji odlučuju da se venčaju i tom prilikom okupe svoje porodice u Sremskim Karlovcima. Dok čekaju dolazak prvog deteta, Hoda i Boris počinju da preispituju ideju porodice ne kao nešto dato i stabilno, već kao odnos koji se neprestano iznova gradi i menja pod pritiskom distance, granica i društveno-istorijskih prilika.

Nova vrata

- Projekcija je prošla odlično. Sala je bila puna, a publika je veoma dobro reagovala. Najviše pitanja nakon projekcije odnosilo se na porodicu, identitet, migraciju, kvir porodicu, kao i na poigravanje dokumentarnom i igranom formom. Ljudi su bili veoma otvoreni i zainteresovani za razgovor o filmu. Prikazivanje u Veneciji sigurno nam je otvorilo vrata i ka drugim festivalima, što nam je veoma važno - poručuje Hadžija.

Foto: Moris Puccio Giulia Barini Antonella Borraccesi



Izašle su već i prve kritike, u kojima se navodi da je ovo priča koju treba više doživeti nego analizirati. U tekstu Internešenel sinefil sosajetija (ICS), međunarodne mreže filmskih novinara, kritičara i filmskih stručnjaka, film je opisan kao "jedno od najzbunjujućih ostvarenja godine", ali upravo u toj namernoj neuhvatljivosti kritičar prepoznaje njegovu snagu. Umesto pokušaja da se pronađe jednoznačno objašnjenje narativa, publika je pozvana da se prepusti ritmu i poeziji filma. Kritika posebno izdvaja precizno komponovane kadrove, u kojima ogledala i fizičke prepreke stvaraju osećaj emotivne distance ili bliskosti, kao i pažljivo osmišljene detalje unutar naizgled svakodnevnih prizora. Film život posmatra kao tok koji se neprestano menja, nad kojim nemamo potpunu kontrolu.

Saradnja tri zemlje

Holivud riporter film opisuje kao priču o dvoje ljudi koji dok pokušavaju da zasnuju porodicu, počinju da preispituju šta znači biti par i porodica i da li je moguće te uloge iznova osmisliti, a da pritom ne izgube ono što ih je spojilo.

Foto: Moris Puccio Giulia Barini Antonella Borraccesi



Glavne uloge tumače sami autori, zajedno sa članovima svojih porodica - Brankom Hadžijom, Igorom Hadžijom, Jahandoht Taheri i Hosnom Taheri. Film je sniman na lokacijama u Sremskim Karlovcima, Novom Sadu, Beogradu i Berlinu. Spojio je Nemačku, Srbiju i Ameriku, a njegovu realizaciju podržao je fond Kreativna Evropa - MEDIA.

Scenario i režiju potpisuju Boris Hadžija i Hoda Taheri, direktor fotografije je Vitautas Katkus, snimatelj i dizajner zvuka Luka Barajević, scenograf Mihael Šindlmajer, kostimografkinja Ana-Marija Šarf, dok montažu potpisuje Boris Hadžija.