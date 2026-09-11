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Kratkometražni dokumentarni film „Krečari“, koji su režirali mladi autori iz Srbije Nevena Micić, Katarina Micić i Filip Marojević, nalazi se u konkurenciji za MIOB In Shorts Award, nagradu koja slavi izuzetna evropska kratkometražna ostvarenja kroz poseban format u kome pobednika u potpunosti bira publika glasanjem.

Foto: Promo

Dokumentarac „Krečari“ istražuje izumiranje tradicije proizvodnje kreča na planini Tari. Film prikazuje mukotrpan proces pakovanja i pečenja krečanih peći, nudeći pogled na zanat koji potiskuje industrijalizacija.

Nagrada MIOB In Shorts Award deo je programa festivalske mreže MIOB (Moving Images – Open Borders). Svaki festival član mreže nominuje dva evropska kratkometražna filma za takmičenje, a ovogodišnjih dvanaest odabranih naslova dostupno je za gledanje onlajn od 1. septembra do 15. oktobra 2026. godine, pružajući gledaocima priliku da otkriju filmove i glasaju za svog favorita.

Svih dvanaest filmova može se gledati putem striminga na platformi This Is Short tokom čitavog perioda glasanja. Program potom u novembru putuje na FilmFestival Cottbus u Nemačkoj, gde će biti prikazano svih dvanaest naslova, a pobednik nagrade MIOB In Shorts Award 2026 biće proglašen na svečanom zatvaranju festivala.

Ovogodišnja selekcija obuhvata igrani, dokumentarni i eksperimentalni film i okuplja autentične glasove iz različitih delova Evrope, krećući se između intimnih ličnih priča i širih pitanja identiteta, sećanja, raseljavanja i pripadnosti. Zajedno, ovih dvanaest filmova pruža presek savremenog evropskog kratkometražnog filma u svoj njegovoj formalnoj i tematskoj raznovrsnosti.

Foto: Promo