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Nenad Okanović napunio je 46 godina, a iako iza sebe ima više od dve decenije rada na filmu, televiziji i u pozorištu, publika ga i dalje najčešće pamti kao sina Dragana iz serije "Selo gori, a baba se češlja". Upravo ta uloga napravila je veliku prekretnicu u njegovoj karijeri, ali put do nje nije bio ni brz ni naročito glamurozan.

Foto: Nemanja Nikolić

Pre nego što je postao jedno od prepoznatljivijih televizijskih lica, Okanović je prihvatao male uloge i honorare koji su danas gotovo nezamislivi za glumca njegovog iskustva. Kako je sam govorio, važnije mu je bilo da radi i stiče iskustvo nego koliko će novca dobiti za jedan snimajući dan.

"Pre te uloge snimio sam nekoliko projekata, a honorar mi je za snimajući dan iznosio 25 evra. Sećam se da mi je jedan od prvih filmova bio 'Jagoda u supermarketu'. Zarada je bila mala, ali nisam to doživljavao tragično."

Upravo taj period danas vidi kao važnu školu.

"Bio sam presrećan što uopšte radim jer se tada nije snimalo puno filmova i serija kao sada. Mnogo sam naučio na tim projektima, što mi je kasnije u karijeri veoma značilo."

Nenad Okanović u seriji Što se bore misli moje Foto: Printscreen/RTS

Uloga koja mu je promenila sve

Prelomni trenutak stigao je kada je dobio ulogu sina Dragana u seriji Radoša Bajića "Selo gori, a baba se češlja". Serija je ubrzo postala jedan od najvećih televizijskih fenomena tog vremena, a Okanović je zahvaljujući svom liku stekao ogromnu popularnost.

Ni sam nije skrivao koliko mu je taj projekat promenio profesionalni život.

"Uloga sina Dragana promenila mi je karijeru nabolje. Posle te serije honorar mi je skočio i sada je nemerljivo veći."

Foto: Contrast Studios

Zanimljivo je da do uloge koja će ga obeležiti nije došao klasičnim putem, preko velikog kastinga ili dugog procesa audicija. Sve je počelo gotovo slučajno, tokom jednog porodičnog izlaska u centru Beograda.

"Bio sam sa porodicom u 'Mekdonaldsu' na Terazijama i jeli smo sladoled. Tamo sam sreo drugaricu Katarinu, koja mi je rekla da njen momak Goran, koji je reditelj, počinje da radi seriju i da će me preporučiti."

Samo nekoliko dana kasnije stigao je poziv koji mu je promenio karijeru.

Foto: Contrast Studios

"Posle tri dana me je pozvao, otišao sam kod Radoša, a ostalo je istorija."

Od studentskih dana do televizijske popularnosti

Okanović je glumu završio početkom dvehiljaditih, u vremenu kada domaća produkcija nije bila ni približno obimna kao danas. Poslova je bilo manje, uloge su se teže dobijale, a mladi glumci uglavnom nisu mogli da računaju na veliku zaradu odmah po završetku studija.

Zbog toga je njegovo insistiranje na radu i iskustvu važan deo priče o tome kako je iz malih uloga stigao do televizijskog lika koji ga je učinio prepoznatljivim širom Srbije.

Pogledajte u galeriji i ostale uloge Nenada Okanovića:

1/9 Vidi galeriju Nenad Okanović u različitim ulogama Foto: Printscreen/RTS, printscreen/youtube/MCF MegaComFilm, Irena Canić

"Selo gori, a baba se češlja" donelo mu je mnogo više od popularnosti. Na snimanju je proveo godine, radio sa velikim brojem kolega i stekao uspomene koje i danas izdvaja među najvažnijima u karijeri.

Jedna od njih nema veze sa rejtingom, honorarima ili popularnošću.

Manda mu prvi čestitao rođenje sina

Posebno mesto u Okanovićevim sećanjima zauzima Milorad Mandić Manda, sa kojim je radio na seriji. Jedan trenutak sa snimanja ostao mu je zauvek urezan jer se dogodio na dan kada je postao otac.

Pogledajte u galeriji i kako izgleda njegova supruga:

1/10 Vidi galeriju Nenad Okanović u braku je više od dve decenije sa suprugom Željanom Foto: Antonio Ahel, ATA images

"Vraćali smo se sa snimanja iz Medveđe u Vrnjačku Banju, kada su mi javili da mi se supruga porodila. Dobio sam sina Trifuna."

Vest ga je zatekla na putu, a Manda je bio prvi kolega koji je sa njim podelio sreću.

"Stali smo, izašli iz kola, a Manda me je izgrlio i izljubio. Prvi mi je čestitao. Svratili smo u obližnju kafanicu da popijemo rakiju i nazdravimo."

Milorad Mandić Manda i Nenad Okanović u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Contrast Studios

Okanović je kasnije upravo taj događaj izdvojio kao jedno od najemotivnijih sećanja iz perioda snimanja serije.

"Taj trenutak pamtim kao najjači događaj sa snimanja te serije. Nikad ga neću zaboraviti."

Manda je preminuo 2016. godine, pa je ova uspomena za Okanovića vremenom dobila još veću težinu.

Video: Nenad Okanović na Kurir televiziji