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Početkom oktobra kreće nova pozorišna sezona, a jedan od aduta teatra i opere Madlenijanum biće mjuzikl "Evita". Premijera je planirana za 28. novembar, a glavna uloga poverena je Irini Arsenijević. Delo koje prikazuje život Eve Peron potpisuju Endru Lojd Veber i Tim Rajs. Veber je našoj publici najpoznatiji po "Fantomu iz opere". Režiju potpisuje Margareta Taboroši, a očekuje se da, pored bivše učesnice "Pinkovih zvezdica", zapevaju još neka poznata imena.

Foto: Profimedia



Kada se pomene Eva Peron, njeni sunarodnici Argentinci verovatno različito reaguju u proceni nasleđa prve dame Argentine, koja je umrla pre 75 godina. Ali starijim generacijama u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama odmah pada na pamet nešto dramatično, poput pesme iz mjuzikla "Evita" Endrua Lojda Vebera i Tima Rajsa iz 1978. "Ne plači za mnom, Argentino".

Mjuzikl je zasnovan na biografiji Eve Peron - od teškog siromaštva do raskoši. Činilo se da je njen život predodređen za prepričavanje u knjigama, filmovima i na sceni.

Od bede do prve dama

Rođena je 7. maja 1919. godine kao Marija Eva Duarte. Zvali su je Evita. Napustila je svoje selo Los Toldos da bi nastavila glumačku karijeru u Buenos Ajresu. Tamo je upoznala budućeg argentinskog predsednika Huana Dominga Perona. Venčali su se ubrzo nakon prvog susreta. Evin muž je izabran za predsednika već sledeće 1946. godine. Postala je prva dama Argentine sa samo 27 godina.



U narednih šest godina Evita je zagovarala radnička prava i žensko pravo glasa. Pored toga što je vodila ministarstva rada i zdravlja, takođe je osnovala i vodila dobrotvornu fondaciju Eva Peron, kao i prvu veliku žensku političku stranku u Argentini - Žensku peronističku partiju. Jedni su njenom suprugu spočitavali autokratske sklonosti - kao mlad čovek divio se Musoliniju - i pružanje utočišta odbeglim nacistima. Drugi su pored hrišćanskih sličica držali i slike bračnog para na zidu. Naročito je bila omiljena slika Eve Peron, plavokose lepotice.

Život Evite Peron

1/10 Vidi galeriju Priča o Evi Peron, kontroverznoj figuri 20. veka, obuhvata njen uspon, bolest i sudbinu koja je oblikovala argentinsku politiku. Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia, STR / KEYSTONE-SDA-ATS AG / Profimedia, Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia



Eva Peron je umrla od raka materice 26. jula 1952. Imala je samo 33 godine. Kada je njen suprug svrgnut sa vlasti, tajno je premestio njene posmrtne ostatke u Italiju pod lažnim imenom. Tek je decenijama kasnije, sedamdesetih, našla poslednje počivalište u porodičnoj grobnici Duarteovih u Argentini.

Australijski radio je povodom obeležavanja njenog 100. rođendana 2019. u prilogu o njoj izneo stav da je bila i omražena i voljena istim intenzitetom i u jednakim delovima. "Neki su je videli kao sveticu, dobrotvorku, revolucionarku, ženu rešenu da donese socijalnu pravdu u svaki kutak zemlje", kaže se u izveštaju. "Drugi su je ocenili kao ambicioznu avanturistkinju, ogorčenu, sebičnu i lažnu, punu mržnje i licemernu."

Kanonizovana u popularnoj kulturi

Eva Peron je među onim kultnim figurama iz stvarnog života čije priče nastavljaju da žive kroz pesmu, na sceni i na ekranu. U žanru mjuzikla ona je ovekovečena 1978. A mjuzikl je 1996. poslužio kao predložak za američki film "Evita", u kojem je Evu Peron ovekovečila Madona, dok je glumačka ekipa takođe bila reprezentativna - društvo su joj pravili Antonio Banderas i Džonatan Prajs. A u prvoj deceniji novog milenijuma jedan metal-kor bend iz Velike Britanije nazvao se Evita.

Madona Foto: Rafael Pavarotti





Tri decenije s nama: Sezonu otvara "Madam Bovari"

Za sve ljubitelje pozorišta i opere Madlenijanum ove sezone obećava vrlo uzbudljiv program sa šest premijera. Sezonu 29. septembra otvara drama "Ja, Ema - Ljubavni život Eme Bovari", prema motivima romana Gistava Flobera. Predstavu režira Tanja Mandić Rigonat, a u naslovnoj ulozi je Jana Milosavljević. Druga velika dramska premijera je "Posle pada" Artura Milera, u režiji Petra Jovanovića, koja je zakazana za 25. oktobar, a glavna muška ulogu pripala je Bojanu Žiroviću. Pored novih produkcija, na repertoaru Madlenijanuma ostaju i predstave koje su već privukle veliku pažnju publike, među kojima su "Staklena menažerija", "Gospodin u čizmama od dima", "Pluća" i druge predstave iz aktuelnog repertoara.

Bonus video: Govor Danice Ristovski na Zlatiboru