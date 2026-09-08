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Slikar Pavle Maksimović, koji je kao deo pratećeg programa Nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT) na Zlatiboru predstavio izbor svojih radova, kaže da mu je upravo umetnost otvorila vrata saradnje sa Kinom i omogućila susrete sa istaknutim kineskim filmskim stvaraocima.

Foto: Privatna Arhiva

Maksimović, rođen u Beogradu 2000. godine, diplomirao je slikarstvo na Akademiji umetnosti u Beogradu, a poslednjih godina njegovo stvaralaštvo privlači pažnju i van granica Srbije. Tokom festivala na Zlatiboru publika je mogla da vidi dela nastala u različitim periodima, među kojima su se našli i portreti inspirisani ličnostima iz sveta filma.

- Sa Kinom sam se povezao kroz kulturu. Naša dva naroda su mnogo sličnija nego što se na prvi pogled čini. Izlagao sam u Kineskom kulturnom centru, upoznao brojne kineske umetnike i prijatelje koji su mi otvorili vrata te zemlje. Kada sam bolje upoznao njihovu tradiciju, shvatio sam koliko neguju svoju kulturu i koliko poštuju umetnost, kaže Maksimović.

Foto: Privatna arhiva

Poseban deo njegove izložbe činili su portreti poznatih ličnosti, nastali iz želje da istraži način na koji mediji oblikuju percepciju ljudi.

- Ne zanima me klasičan portret poznate osobe. Mene interesuje slika koju o toj ličnosti stvaraju film, fotografija, televizija i društvene mreže. Pokušavam da tu medijsku predstavu vratim u nešto lično i ljudsko, objašnjava umetnik.

Na Zlatiboru je imao priliku da se druži sa kineskom delegacijom i filmskim autorima, među kojima su bili Song Ven i reditelj Si Fej. Za pojedine goste naslikao je i posebne radove.

- Neke slike nastale su ranije, a neke upravo povodom njihovog dolaska. Bilo mi je dragoceno što sam mogao da im poklonim radove koji imaju ličnu priču i simboliku, kaže Maksimović.

Pavle i Si Fej Foto: Privatna arhiva

Poseban utisak na njega ostavio je susret sa rediteljem Si Fejem.

- Pre nego što smo se upoznali proučavao sam njegove filmove i intervjue, ali ono što me je najviše iznenadilo bila je njegova ljudskost. Delovao je potpuno prirodno, skromno i neposredno. Razgovarali smo bez ikakve distance, a njegova pažnja i toplina ostavili su snažan utisak na mene, ističe slikar.

Govoreći o kineskim gostima, Maksimović kaže da su iz Srbije poneli veoma lepe utiske.

- Rekli su mi da se ovde osećaju kao kod prijatelja. Posebno ih je oduševio Zlatibor i gostoprimstvo koje su doživeli tokom boravka, navodi umetnik.

Pogledajte susret Pavla i umetnika iz Kine

1/7 Vidi galeriju Pavle Maksimović izložba Zlatibor Foto: Privatna arhiva

Tokom razgovora dotakli su se i glumačke legende Velimira Bate Živojinovića, koji i danas uživa veliko poštovanje u Kini.

- Bata Živojinović za njih nije samo veliki glumac, već inspiracija. Govorili su mi koliko cene njegov rad i koliko je uticao na njihove umetničke puteve, kaže Maksimović.

Posle uspešne izložbe na Zlatiboru, umetnik već priprema nove projekte.

- Radim na novim ciklusima i planiram nove izložbe. Još je rano da govorim gde će biti predstavljene, ali sigurno nastavljam da gradim mostove između različitih kultura kroz umetnost, zaključuje Pavle Maksimović.

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